狐臭｜炎熱高溫引發腋下異味！醫生拆解成因症狀5招擊退輕微狐臭

隨著梅雨季節的離開，炎熱高溫將成為每天日常，這時，悶熱的天氣讓人直發汗，腋下多汗使得狐臭問題無所遁形！



皮膚科醫師提醒，狐臭是細菌的排泄物，只要減少大汗腺分泌物與細菌的結合就能改善狐臭。

輕微狐臭5方法改善（按圖了解👇👇👇）

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台灣光澤診所皮膚科醫師張楉莃解釋，夏季多汗除了散發汗臭味外，再加上頂漿腺（大汗腺）分泌出豐富蛋白質提供給皮膚表層的細菌，使細菌開始作用進而分解排泄出強烈異味的合成物質，即是造成「狐臭」的主因。

狐臭不是病，卻對人際關係造成影響

雖然狐臭不會對身體健康造成危害，但因為散發氣味不佳且掩蓋不住，很容易引起旁人的側目與反感，甚至被質疑是否為個人衛生習慣有問題，進而影響人際關係、社交障礙、自信下滑等。

張楉莃指出，皮膚上有2種汗腺，分別為外分泌腺，俗成小汗腺；以及頂漿腺，俗稱大汗腺，分布在腋下、外耳道、乳暈、外陰部等處。

狐臭是頂漿腺分泌出來的汗，被皮膚表面的細菌分解所造成的特殊味道，其中，頂漿腺又以腋下分布最多，所以腋下特別容易有異味。她說道：「因此，消除狐臭的方式，就是減少頂漿腺分泌物與細菌的結合。」

狐臭的原因是什麼？（點圖放大👇👇👇）

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輕微狐臭，靠5方法來改善

張楉莃建議，狐臭症狀輕微者，可先採用5方法做改善：

1. 保持清潔：運動流汗後儘快洗澡換上乾淨的衣服，保持皮膚清潔乾燥，降低異味。

2. 改變飲食習慣：肉類、乳製品攝取過量會活化皮脂腺、頂漿腺。盡量少吃肉類與乳製品，多吃蔬菜水果。

3. 剃毛：讓腋下毛髮去除能維持潔淨，防止汗水、細菌附著，達到改善異味的效果。

4. 外用藥：可至皮膚科請醫師開立處方外用藥「氯化鋁」，來幫助止汗、改善異味。

5. 止汗劑：市售止汗劑可抑制汗水，讓異味不容易出現，適當使用有助減少狐臭困擾。

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嚴重狐臭，讓醫療介入幫忙

倘若上述方法仍無法改善狐臭，必須自覺可能是症狀嚴重者，需要透過醫療方式改善。而醫療方式有侵入式及非侵入式，分別為：

侵入式

1. 頂漿腺刮除術：透過如旋轉刮刀等工具刮除頂漿腺，依據不同切除工具與傷口大小的恢復期各有不同，術後恢復期長、疤痕明顯，但較能有效去除狐臭。會依據醫師技術好壞而有效果上的差異。

2. 交感神經阻斷術：交感神經阻斷可以減少腋下出汗進而降低異味，但會產生從手、腳或其它部位流更多汗的代償性出汗問題，並可能伴隨體溫調控能力降低等副作用發生。

3. 肉毒桿菌注射：透過注射肉毒桿菌抑制自主神經的功用，大約可維持約5～6個月左右，較無副作用，但需要定期而持續的注射。

非侵入式

1. 清新微波熱能止汗術：毋須開刀，透過非侵入性微波技術來治療腋下多汗問題。藉由微波熱能使汗腺萎縮，並同步減少排汗量，有效改善腋下多汗及狐臭問題。

張楉莃提醒，因個人體質與症狀產生的原因各不相同，在選擇治療方式之前，務必諮詢醫師告知自身狀況，由醫師進行專業評估、對症下藥，找出最適合自己的治療方式，將副作用降到最低，讓日常生活與人際關係能真正獲得改善。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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