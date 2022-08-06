睡眠｜瞓覺流口水是患病警號？醫揭7大原因可能是神經系統疾病

有些人可能都會在睡覺時會流口水，醒來時發現枕頭濕了一片，雖然但美國普羅維登斯聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）的家庭醫學醫生帕特爾（Dr. Neal H. Patel）表示，睡覺時流口水是自然現象，通常無需太過擔心，但也有極少數是因為罹患神經系統之類的疾病，造成睡覺時流口水。



據外媒《Insider》報導，造成睡覺流口水有以下7大原因：👇👇👇

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一、口乾舌燥

帕特爾指出，當嘴巴乾燥時，唾液腺會自動啟動以潤滑口腔，若睡覺時嘴巴張開，唾液腺會產生更多唾液，導致人睡覺時流口水。建議在白天保持充足水分，半夜醒來感到口渴時，可以在床邊放一杯水準備飲用。

二、呼吸道感染、過敏

上呼吸道感染或季節性過敏的患者身體會產生更多唾液，這些唾液可幫助沖洗鼻子、喉嚨和口腔裡的細菌或刺激物，但同時也更容易在睡眠時流口水。而過敏也會導致鼻塞，迫使過敏者用嘴巴呼吸，進而引發唾液分泌。

三、胃酸倒流

一些胃酸倒流的人會出現唾液過多的症狀，導致睡覺時流口水，晚餐吃太多又馬上躺床都會造成胃酸逆流，建議可以增加纖維攝取量，並少量多餐來改善。

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四、睡眠窒息症

睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）是一種損害人們在睡眠時呼吸能力的疾病，該症狀會導致呼吸不規律，迫使人用嘴巴呼吸，造成人睡覺時流口水。有睡眠窒息症的人也可能會磨牙，磨牙會刺激唾液腺，增加流口水的可能性，建議有睡眠窒息症、或出現疲勞打鼾情況的患者，可透過減肥、或使用如CPAP等調節呼吸的設備來改善。

五、藥物的副作用

例如服用抗精神病藥物，利培酮（Risperidone）或氯氮平（Clozapine），或是用於治療癡呆的膽鹼能激動劑（Cholinergic Agonists）等藥物，都會增加唾液分泌，使人更容易在晚上流口水。

六、神經系統疾病

醫師指出，任何影響神經系統的疾病，例如柏金遜症、腦癱和中風等，都會影響人的唾液分泌，增加睡眠時流口水的機率。此外，神經系統疾病的一些症狀還包含頭痛、記憶或認知能力減弱。

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七、錯誤的睡姿

趴睡或側睡，都更可能會造成睡覺時流口水。建議改為仰臥睡覺，或是睡覺時注意將嘴巴閉上。但也要注意，若睡姿不良，除了流口水之外，更可能會造成腰椎上的疾病。

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