消暑｜飲青草茶可消暑退火？中醫教用5種中藥材自製青草茶顧血糖

炎炎夏日來臨，一出門就汗流浹背，體感溫度甚至可以飇破40度，因此台灣民眾時常喝青草茶（港俗稱涼茶）消暑、降火，不過青草茶有什麼成份？什麼人不適合喝呢？專家教大家自製天然青草茶，並提醒注意事項。



青草茶有消暑降火的功能，且沒有固定配方，因此早期的人會直接摘採田野間的青草藥來製作青草茶，甚至現在都還有長輩是如此。現代一般民眾則是到中藥房購買茶包自行熬煮，或是直接購買市面上的青草茶，可見大眾對其消暑功效的肯定。

自製青草茶（按圖看清 👇👇👇）

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市售青草茶含糖恐影響血糖

現今台灣市面上販售的青草茶，不同品牌的成分與調配比例不盡相同，但是多半為了口感增添糖分或是其他化學配方，含糖青草茶會影響糖尿病友們的血糖，糖尿病及高血糖患者需要注意。

為了配合逐漸普及的養生概念，台灣新北市藥師公會中藥發展委員會主委林宸汝建議，民眾可以使用「藥食兩用」的桑葉、魚腥草、甜菊、兔仔菜以及薄荷，自行熬煮青草茶。

桑葉可以防治夏日感冒，魚腥草則是有殺菌、抗病毒和清熱的效果，同時也是防疫茶的內容物之一，另外，甜菊、兔仔菜、薄荷可以分別增添甜味、苦味，以及清涼口感。不過林宸汝建議不要使用太多薄荷，以免造成發汗的情況，反而容易使身體變虛。

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自製青草茶簡單又健康

若是對口感非常要求的人，可以依照台林灣宸汝藥師（港稱藥劑師）的作法自製青草茶。製備方式如下：

- 準備魚腥草25克、桑葉25克、薄荷3克、兔仔菜7克、甜菊1克

- 將2000-2500毫升的冷水放置鍋中，水未滾時即可將薄荷以外的藥材都加入鍋中熬煮，煮滾轉小火再煮十分鐘，關火後再將薄荷加入。



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青草茶屬性寒涼三大族群要注意

林宸汝表示，為了製作天然的青草茶，所以選擇使用甜菊來取代糖分，除了甜菊也可用羅漢果或甘草替代，這三種藥材不會影響血糖，糖尿病患者可以適量使用，不過由於青草茶屬性偏寒，孕婦、虛寒體質或腸胃功能不良的人，可能出現脹氣、腹瀉問題，不適合天天飲用，建議一天最多一杯。

想要消暑但不適合飲用青草茶的民眾可以使用烏梅汁替代，如同青草茶一樣，烏梅汁也可以自行熬煮，主要藥材有烏梅、山楂、洛神、甜菊、甘草及可以增加香氣的桂花，可依個人口感喜好調整比例，其中山楂除了能降血脂以外，還具有減肥功效，洛神則是可以改善脂肪肝。

林宸汝提醒民眾，消暑飲品如上述的青草茶及烏梅汁皆不適合豪飲，否則可能使體質變得寒涼。若調配上有相關問題，皆可至鄰近中西藥藥局詢問藥劑師。

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