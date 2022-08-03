午睡｜高血壓、中風因常睡午覺？獲新研究確認　但「這」才是關鍵

《CNN》報道，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。



根據7月25日發表在美國心臟協會（American Heart Association）期刊「高血壓」（Hypertension）上的研究，如果一個人年齡小於60歲，與從不或很少睡午覺的人相比，長時間睡午覺會使罹患高血壓的風險增加20%。與從不睡午覺的人相比，通常在白天睡午覺的研究參與者隨着時間的推移，罹患高血壓的可能性增加12%、中風的可能性更增加24%。

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該研究採用36萬名參與者的數據，研究人員定期採集血液、尿液和唾液樣本，並在為期4年的研究中4次回答有關睡午覺的問題。即使研究人員排除高血壓高風險人群，例如患有2型糖尿病、現有高血壓、高膽固醇、睡眠障礙和夜班工作的人群，結果仍然成立，研究人員指出「結果表明在調整或考慮許多已知與心血管疾病和中風風險相關的變量後，睡午覺會增加高血壓和中風的發病率」。

此外還提到「從臨床的角度來看，我認為這突出醫療保健提供者定期詢問患者午睡和白天過度嗜睡的重要性，並評估其他可能改變心血管疾病風險的因素」。

並未參與研究的臨床心理學家格蘭納（Michael Grandner）在一份聲明中表示「這可能是因為雖然小睡本身無害，但許多小睡的人可能是因為晚上睡眠不佳，晚上睡眠不好與健康狀況不佳有關，而小睡不足以彌補這一點」。而該研究中大多數定期睡午覺的人都有吸煙、喝酒、打呼、失眠及晚睡的習慣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】