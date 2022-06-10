高血壓飲食｜營養師4招保持血管彈性防中風　多吃2種魚水要這樣喝

高血壓患者的病情，容易受到天氣影響，像是前陣子還高溫炎熱，又連日大雨突然降溫，忽冷忽熱的天氣，最容易使血管快速收縮、造成血壓升高，當心急性腦中風。台灣營養師夏子雯提供4招保持血管彈性，遠離心血管疾病。



130／80就是高血壓

夏子雯指出，根據「2022年台灣高血壓治療指引」的定義，已將高血壓的定義下修為130／80 mmHg，無論是收縮壓大於130或舒張壓大於80，就是所謂的高血壓；而高血壓更是心腦血管疾病、糖尿病、腎臟病等慢性疾病的共同危險因子。

4招保持血管彈性（按圖）

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夏子雯建議，高血壓患者的日常飲食，除了從減鹽著手外，也可以多吃蔬果、魚類，並記得多喝水。

1. 控制鈉量

每天不超過2400亳克，相當於6公克的鹽，減少各式各樣的加工肉品、醃漬品、火鍋料、即食麵，以及含鈉量高的零食，例如：薯片、餅乾，甚至是一般的白吐司，鈉量也不容小覷。

2. 喝足夠的水

當身體含水量下降時，會增加血液濃稠度，降低血液循環的效率、增加血管的負擔；也容易使體內的毒素堆積，而腦部也會堆積毒性蛋白質，導致記憶力衰退。

小提醒：喝水慢慢喝，才不會讓電解質突然失衡。



3. 補充Omega-3脂肪酸

多吃鯖魚、三文魚，都是良好的Omega-3脂肪酸來源，日常飲食中若沒辦法常常吃到魚，那就選擇高濃度的魚油來補充，預防動脈硬化的斑塊、降低三酸甘油酯及心臟疾病的風險。

小提醒：素食者可以用亞麻仁油、堅果、藻油、藻類來替代，不過，需要每天食用才能達到標準。



4. 每天都要吃蔬果

提高蔬菜、水果的攝取量，能降低冠狀動脈疾病的風險，植化素能增加血管的彈性；每天3~5份蔬菜、2份水果剛剛好。

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