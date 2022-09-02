護肝｜多久做一次肝臟檢查？醫揭檢查關鍵肝功能正常不代表沒肝病

常常有人問，「每年抽血檢查肝功能都是正常的，為什麼會突然變肝癌晚期呢？」



台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄表示，其實肝功能檢查正常，並不能排除肝癌，肝癌與肝功能異常不能劃上等號。

多久做一次肝臟檢查？ （按圖看清 👇👇👇）

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肝功能檢查都查些什麼？

其實，肝功能檢查的項目是非常多的，但是大部分的人容易聯想到的健康檢查，跟肝指數有關的不外乎就是GOT（又稱AST）與GPT（又稱ALT）指數，陳欣湄提及，在肝臟疾病檢查中，光是抽血指數就不只單單這兩項，還包含白蛋白、膽紅素、凝血功能都需考慮。

肝臟檢查首要先驗是否為乙、丙型肝炎帶原者

陳欣湄說，肝臟相對其他消化道器官，較容易透過簡單的初階檢查，就有機會早期發現，因此鼓勵早期檢測，早期治療。

至於要做哪些肝臟檢驗才夠？陳欣湄提醒，先要確認自己是否為乙、丙肝患者，因為肝炎患者的判斷基準與一般人不同，若不知道自己是不是乙、丙型肝炎帶原者，應先做以下檢查，包括：

●乙型肝炎表面抗原

●乙型肝炎表面抗體

●丙型肝炎抗體

●肝功能指數

●胎兒蛋白

●腹部超聲波



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多久做一次肝臟檢查？

檢查依照身體狀況分3個月、半年、1年級距區隔：

1. 每3年檢查一次：一般人或得過乙肝，體內有抗體者。

2. 每半年～1年檢查一次：乙肝帶原者。

3. 每半年檢查一次：有肝癌家族史。

4. 每3～6月檢查一次：肝硬化者。

5. 每3個月檢查一次 ：肝癌正接受治療者、治療完成者。

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陳欣湄總結，肝功能檢查主要有3項指標，分別是膽紅素、白蛋白跟酶類；肝功能狀態要透過不同健檢項目評估，對於高危人群，例如肝硬化患者，至少每半年要做1次體檢。

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