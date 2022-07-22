護肝｜脂肪肝可以被逆轉？體重減輕5至10％、吃天然蔬果都有幫助

體重標準的人，小心也可能有脂肪肝！營養師表示，只要肝臟的細胞中，脂肪含量高於5％，就可以算是脂肪肝。



所以不是隻有體重超標的人才有脂肪肝問題，所幸脂肪肝可逆轉，只要透過減重、攝取天然保肝食材就能改善，大約4～5年可恢復正常。

脂肪肝可以被逆轉？（按圖了解 👇👇👇）

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脂肪肝可以被逆轉 減重、吃天然蔬果都有幫助

台灣營養師余朱青表示，脂肪肝就是指肝臟細胞內聚集過多脂肪，一般來說只要肝臟的細胞中脂肪含量高於5％，就可以算脂肪肝。近年因為飲食偏向精緻及西化，同時也攝取較高熱量，加上飲酒過量及糖尿病人數增加，使得脂肪肝比率逐年增加。

但是脂肪肝可以被逆轉，只要體重減輕5～10％就能改善脂肪肝，而且多吃天然蔬果也可以護肝，余朱青表示，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，但人體無法自行合成，所以只能透過飲食補充，天然蔬果中就有輔酶存在。

這些蔬果能保肝 優質蛋白也很重要

余朱青指出，菠菜、紅蘿蔔、芒果、木瓜等含維他命A；番石榴、奇異果等富含維他命C；茄子、提子等富含花青素；番茄、南瓜則含茄紅素，另外還有具解毒能力的綠色蔬菜；含豐富水溶性膳食纖維的海帶及昆布，當中的藻褐素還能促進脂肪代謝、提升代謝功能、降低胰島素抗性，所以能避免脂肪囤積在肝臟形成脂肪肝。

另外，因為肝臟具有細胞再生的能力，所以當肝臟發炎受傷，就需要足夠的蛋白質，才能啟動自行修復能力，所以也可多攝取優質蛋白質，例如黃豆製品、豆腐、豆乾、豆漿、或低脂瘦肉等。

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吃原形食物最好 脂肪肝恢復需4～5年

余朱青建議，飲食應儘量以原形食物為主，避免加工食品、油炸及過多的鹽、食品添加劑，以免加重肝臟負擔，而來路不明的保肝產品千萬別碰。一般來說，從發現脂肪肝到完全恢復正常最多需要4～5年，要持之以恆，才有機會逆轉脂肪肝。

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