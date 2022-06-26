脂肪肝｜多按腳部3大穴位疏肝解鬱 自製消脂肪肝茶降血脂祛痰濕
撰文：健康2.0
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現代人肥胖高居不下，容易被脂肪肝纏身！
台灣安南醫院醫療副院長許秉毅表示，當肝臟內油脂量大於5%以上就被稱為脂肪肝，而肝細胞內脂肪累積愈多，就會造成肝臟發炎，甚至導致肝硬化、肝癌發生！
三大穴位維護肝臟健康、消脂肪肝茶（按圖看清👇👇👇）
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台灣中醫師吳宏幹說明，想要維護肝臟健康，民眾不妨在平常多按摩腳部的大敦穴、行間穴、太沖穴等三大穴位，可預防肝臟發炎，還可以疏肝解鬱。
吳宏幹指出，「大敦穴」位在腳趾的大拇趾旁邊；而第一趾和第二趾中間趾縫處為「行間穴」；第一和第二掌骨中間則是「太沖穴」，平常可用手指按摩，從近心端按摩到遠心端，或用刮痧板由上往下刮都可以保護肝臟。
「消脂肪肝茶」利除三酸甘油酯、膽固醇、脂肪
除此之外，想要逆轉脂肪肝，吳宏幹也建議民眾可飲用「消脂肪肝茶」降血脂祛痰濕！茶飲內容包括何首烏、烏梅、山楂、決明子、陳皮等；山楂可以消脂肪，而決明子跟陳皮則能利痰濕，何首烏及烏梅可以利除三酸甘油酯、膽固醇跟脂肪。
吳宏幹補充，痰濕就是不正常的代謝物，許多人誤以為「痰」是喉嚨的痰，但其實應定義為不正常代謝物，如結節、脂肪瘤等皆為痰濕，而脂肪肝就是在肝臟當中不正常的代謝物，因此喝「消脂肪肝茶」就可以把不正常的代謝物清除。
▼4大護肝食物（點擊下圖看清！👇👇👇）
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