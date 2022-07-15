酗酒｜「劈酒」致脂肪肝 長期飲酒、酗酒有分別？酒精上癮可自測

大時大節或交際應酬，少不免會「飲多兩杯」先覺得盡興。不過每次總是兩杯、兩杯地飲到底是無傷大雅，還是已經酒精成癮而不自知？再影響長遠的是，過量的酒精攝取更會導致都市病之一脂肪肝的出現，甚至埋下惡化成肝癌的危機。



出外交際應酬少不免會「飲多兩杯」，然而過量攝取酒精卻會對身體造成甚麼影響？（Shutterstock）

酒精不存在「安全」的飲用水平

酒精本是一種致癌物，世界衞生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）早於2007年已把酒精列為「令人類致癌」（第1組）的食品，而且至目前為止，世衞並沒有發出任何健康飲酒的指引，故此酒精本身並不存在「安全」或「無害」的飲用水平。

另外，酒精對健康構成的危害是持續的，即是說人們飲越多酒，要承受酒精相關危害的風險便越大。一般而言，當飲酒的習慣已經導致其認知上、行為上、身體上、社會功能或人際關係上出現障礙或損傷，便可以判斷有酗酒的風險。

不過，長期飲酒並不一定有酗酒，重點是飲酒這回事是否已變成上癮的行為。如果有懷疑，可回答以下問題，檢測自己是否有酗酒問題：

1. 是否經常性飲醉酒？

2. 是否頻頻出現宿醉？

3. 是否會刻意向其他人隱瞞飲酒份量？

4. 是可認為飲酒才能盡興？

5. 飲酒後是否會出現「斷片」？

6. 曾因酒精而導致自己在學業或工作上出現問題？



假如上述問題有1-2條的答案為「是」，則身體已有可能出現酗酒問題。當中，酗酒亦可細分為4個級別

危險飲酒 (程度較輕)



飲酒模式(飲酒的數量或場合)會令飲酒者陷入危險，但尚未意識到他的飲酒行為會引致的負面後果。

問題性飲酒 (程度輕至中)



飲酒人士已出現因飲酒行為所導致的負面後果及影響。

酒精濫用 (程度中至嚴重)



飲酒人士在過去一年開始在社交及人際關係上出現問題，甚至因飲酒而影響工作、學業或家庭。此外，飲酒人士這時亦有可能因飲酒而觸犯法例，或知道酒精有害健康但仍繼續飲酒。

酒精依賴 (程度嚴重)



飲酒人士會寧願放棄社交、學業、工作，甚至家庭等，也要長時間飲酒，並會不斷增加酒量才滿足。如偶爾減少飲酒，身體會出現出汗、心跳、手震、失眠、作嘔、幻覺、焦慮及抽搐等症狀，曾經嘗試控制或停止飲酒卻不成功。

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酒精直接損害肝臟 埋脂肪肝伏線

據香港中文大學過去一項研究發現，本港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高，而酗酒正正就是導致脂肪肝的成因之一，這類的脂肪肝亦被稱為酒精性脂肪肝。由於酒精及其衍生物乙醛可使肝細胞反覆發生脂肪變性、壞死和再生，對肝臟有直接傷害，繼而導致肝臟出現一系列包括脂肪肝等酒精性肝病。

一般而言，脂肪肝的症狀均相當輕微，當中包括：

．食慾不振

．腹脹

．噁心

．右上腹有壓迫感

．感覺疲倦及虛弱



由於這些病徵相當常見，患者一般僅以為自己精神不佳或生活壓力太大所致，但當出現明顯症狀時往往已經病入膏肓，令病情已從脂肪肝慢慢惡化成肝硬化，甚至肝癌。而當出現以下症狀時，更意味著患者的肝功能已逐漸衰退：

．皮膚及眼睛泛黃

．尿液呈深色

．腿、足及腹部腫脹

．容易出血及出現瘀斑



故此，市民應時常注意肝臟健康，例如減少飲酒、注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染、避免服用不必要的藥物及成藥，同時應該保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會。

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