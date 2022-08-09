Issey Miyake設計師三宅一生患肝細胞癌逝世 10徵兆唔明顯要留意

日本傳奇時尚設計師三宅一生（Issey Miyake）今年8月5日因罹患肝細胞癌離世，享壽 84 歲。



三宅一生 1938 年出生於日本廣島縣出生，自多摩美術大學畢業後，便前往法國，學習了傳統的高級訂製技術和設計，甚至曾和紀梵希大師（Hubert de Givenchy）一起工作，隨後便前往紐約進修。1970 年回到東京創立三宅設計事務所，1971年創立同名品牌Issey Miyake。

整個品牌的核心根本就在於「面料」，三宅以「A Piece of Cloth」（一塊布）聞名，他嘗試利用一塊布打造出完整的服裝，此一概念最著名的呈現就是 1990 年代 的 A-POC（A Piece of Cloth）系列，在當時造成了極大的轟動。畢竟相較於歐洲傳統的製衣工法，三宅一生卻完全反其道而行，不讓衣服制約人體，而是以面料包裹人體，讓身體自行詮釋出服裝的各種樣貌。

1989 年，也有了皺摺「Pleats Please」 系列的誕生，這是三宅一生品牌最知名的標誌。至今仍是品牌不敗的經典系列。三宅另亦建立了自己的香水品牌，並以「一生之水」作為名稱。

三宅一生的照片，取自三宅一生設計事務所。（三宅一生設計事務所）

Steve Jobs亦非常喜愛三宅的品牌，生前標誌性的黑色高領上衣，便是出自 Issey Miyake。

2016 年，三宅被授予法國最高榮譽勳章——法國榮譽軍團勳章，與川久保玲（Kawakubo Rei）、山本耀司（Yohji Yamamoto）共同被譽為日本當代服裝設計三巨頭。

Steve Jobs亦非常喜愛三宅的品牌，生前標誌性的黑色高領上衣，便是出自 Issey Miyake。（Getty Images）

肝癌知多啲！

據香港癌症資料統計中心最新數字顯示，肝癌在本港常見癌症中排第5位，2019年肝癌新症有1,876宗。當中男性佔1,448宗，女性則為428宗。而在致命癌症排行榜中，肝癌更佔第3位，僅次於肺癌和腸癌。

而肝癌造成致命率高企的原因是由於肝癌早期症狀不明顯，病人每到確診時病情往往已達晚期，所以要多了解肝癌症狀，及早治療。

▼肝癌主要症狀：（按圖👇👇👇）

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肝臟位於腹腔的右上方，是體內最大的器官，肩負了非常重要的代謝功能，無間斷地分解人體內的有害物質，例如酒精與藥物等。

肝癌，即肝細胞異常生長所形成的癌病，根據香港肝壽基金資料指，肝硬化是導致肝癌的其中一個主因，而肝硬化則是可以由肝炎病毒引起。在中國及香港，乙型肝炎是導致肝硬化及肝癌的最重要成因（丙型肝炎亦可引起肝硬化，不過在香港則較為少見），其他引致肝硬化及肝癌的原因包括長期酗酒、進食含黃曲黴毒素的食物，例如發霉的花生及血色素沉著病（肝臟鐵質積聚）等。

▼肝癌的預防方法：（按圖👇👇👇）

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除了注射乙型肝炎疫苗，你亦應進行安全性行為和避免共用針筒，以免感染乙型肝炎。此外，預防肝癌的有效方法還包括減少飲酒和戒煙。

▼同場加映，肝癌3大徵兆：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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