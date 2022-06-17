脂肪肝｜嚴重恐致肝硬化肝癌！醫教5大養生指南、2種脂肪肝食療法

肝是個沉默的器官，許多民眾無形中對肝造成嚴重損害卻不自知！



台灣中醫師樓中亮表示，身體進行新陳代謝時會產生三酸甘油酯及膽固醇，儲存在脂肪細胞中，當身體需要能量時會從這些細胞中獲取，但過多的三酸甘油酯會一直被儲存，當三酸甘油酯積聚到超過30%肝細胞中，就會形成脂肪肝，脂肪肝雖然不會直接肝癌，但若長時間下去可能會演變成肝炎，並發展成肝硬化，惡性循環之下，就有可能形成肝癌。

脂肪肝5大養生指南、2種脂肪肝食療法（按圖👇👇👇）

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脂肪肝恐致肝纖維化、肝硬化，甚至形成肝癌

樓中亮指出，早期脂肪肝幾乎沒有症狀，但隨著時間推移，可能導致肝炎，並發展成肝硬化、肝癌。而脂肪肝變成肝癌的過程是由於肝細胞內長期大量脂肪堆積，嚴重影響肝細胞自身的血液供應、氧氣供應及代謝功能，進而造成肝細胞腫脹、炎症浸潤和變性壞死，導致肝纖維化和肝硬化，長期惡化之下就會變成肝癌。

樓中亮解釋，脂肪肝是各種肝毒性損傷的早期表現，雖然本身與原發性肝癌發生沒有直接關係，但造成脂肪肝的病因，如飲酒、營養不良、藥物及有害物質損害等，也都是肝癌的危險發病因子，因此要多加注意！

▼保肝5大穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脂肪肝5大養生指南

1. 保持高蛋白、低糖、高纖維飲食習慣。

2. 每日進行快走、游泳、自行車等有氧運動，或每天走6,000至7,000步，持續半年到1年。

3. 戒酒。每日酒精不超過20克，白酒不超過50克。

4. 減少脂肪攝入，用不飽和脂肪代替飽和脂肪。

5. 多喝茶，茶色素可以降低總膽固醇量，綠茶比紅茶好。



2種脂肪肝食療法

1. 三寶降壓茶

材料：菊花、羅漢果、普洱茶各6克或各等分。

樓中亮示範，將材料共研成粗末，用紗布袋或濾泡袋分裝，每袋約20克，每1袋以沸水沖泡1次，頻頻飲用；有降壓、消脂功效。

2. 醋花生

材料：生花生500克、醋適量。

將生花生洗淨瀝乾，放入玻璃器皿中，倒入醋，使花生全部浸泡在醋中，放置7日以上，每天吃10顆左右，可活血化瘀、降壓、降膽固醇。

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