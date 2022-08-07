肝癌｜肝炎感染初期無明顯症狀　中醫推3大養肝茶飲幫助肝臟修復

肝癌的死亡率一直高居台灣10大癌症第2位，而目前肝癌在中西醫合併治療上，臨床證實效果顯著。中醫在治療肝癌，主要以扶正祛邪為原則，達到改善病人生活品質。



肝是沉默器官，出現疼痛時往往已屬晚期，建議平日生活規律、均衡飲食，透過保養護肝，降低肝硬化與肝炎發生率。

3道「養肝茶」清火養肝、預防肝炎（按圖了解 👇👇👇）

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中醫治肝癌「扶正祛邪」，延緩復發、改善生活品質

傳統中醫認為，肝的功能主要在疏泄、藏血，以及肝氣勢調達；主經開竅於目，其華在爪，與膽也互為表裡。肝的健康影響層面很廣，患者容易發生疲倦、食慾不好、口臭、眼睛鞏膜發黃、小便深黃等症狀。

中醫治療肝癌，主要採用以人為本、扶正祛邪的原則，達到改善病人生活品質、延緩復發和延長生存期的目標。特別在肝癌中晚期治療，若辨證準確，用藥得當，能有效減輕肝癌患者如虛弱、失眠、口苦、食慾不振、貧血、腹脹、腹水等症狀，並可作為手術、栓塞、放療、化療的輔助治療，以提高療效，並減輕藥毒副作用反應。

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3道「養肝茶」清火養肝、預防肝炎

肝癌三部曲就是「慢性肝炎→肝硬化→肝癌」，大部分肝癌患者都是從肝炎演化而來，肝炎感染初期不會有明顯症狀，等到出現疼痛時，往往已經演變成肝硬化或肝癌的階段。護肝方法建議生活規律、均衡飲食，也可透過中醫茶飲做保養。

1. 三花茶

【材料】菊花、金銀花、茉莉花各1克

【做法】將所有材料沖熱開水500cc，當茶飲用。

【功效】適度飲用三花茶可養肝，改善口苦咽乾症狀。



2. 養肝安神茶

【材料】枸杞、五味子各3錢；甘草1.5錢；薄荷、陳皮、菊花各1錢

【做法】所有藥材用300～500cc的水煮開後，轉小火續煮10分鐘，讓藥材的藥效釋放出來即可飲用。

【功效】肝火旺讓人睡不著，養肝安神茶可以清肝火、養肝血，又能穩定神經，有安神作用。五味子可以降三酸甘油脂和膽固醇；陳皮可以顧胃，而「肝開竅於目」，所以用菊花也可以清肝明目，讓眼睛比較雪亮、不易疲勞。



3. 茵陳蒿茶

【材料】茵陳蒿5錢、白芍3錢、紅棗7顆、山槴子3錢、柴胡5錢、生甘草3錢、連翹3錢

【做法】將所有藥材同時入鍋中，加水適量，煎至2碗半即可，分三餐飲用。

【功效】可舒肝、利濕熱；用於預防肝炎。



▼保肝5大穴位（點擊下圖看清！👇👇👇）

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按壓「陰陵泉穴」保肝護脾

中醫也認為，肝臟的問題很多都會反映在脾經上，而脾經上的「陰陵泉穴」就是保肝護脾的穴位，對於保護脾胃氣及防止肝病傳到脾胃都有幫助，且脾胃的氣血可以幫助肝臟修復。

陰陵泉位置：陰陵泉位於膝蓋內側下方，從小腿肌肉的中線往上，找到膝蓋附近，會摸到一塊突起的骨頭，下方就是陰陵泉。

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