脫髮｜港女呻男友試生髮偏方「3個月唔洗頭」 13款補腎食物要知

脫髮問題無論男或女也是種困擾，最近有網民在討論區指男友近日有脫髮困擾，雖然她向對方說不介意，但男友執意要解決問題，嘗試偏方「3個月不洗頭、不梳髮」，希望有所改善。該網民更稱，寧願送生髮水也不想男友盲信偏方，於是感到煩惱。

有中醫指，腎虛的確會易有脫髮問題，頭髮與腎氣最為相關，而按摩穴位有助改善頭皮血液循環，加速頭髮生長。



該女網民近日於香港討論區以「送生髮水畀男朋友會唔會傷佢自尊心？」為題，表示男友受脫髮問題困擾，他為了改善情況，更找到偏方要「3個月不洗頭、不梳髮」。

樓主稱其實不介意男友外表，但非常反對他嘗試偏方，「大熱天日日流汗，有時又落雨會整濕個頭，點可以3個月唔洗頭㗎」。樓主又言寧願送生髮水，不過卻煩惱：「會唔會傷佢自尊心？」

帖文引來網民熱議，有人覺得這偏方根本是無稽之談，而且不衛生，「1日唔洗頭都好辛苦，仲話3個月」、「3個月無洗頭送滅蝨罐啱佢啲喎」。另外有網民認為樓主送生髮水的舉動不妥，極可能傷害男友的自尊心及導致分手，「你係咪想分手，先咁樣傷害佢」、「100%傷自尊心」。

不過也有不少網民支持樓主，指自己也收到過女友送的生髮水，「我收過！仲好勤力用添！」、「我女朋友都送過畀我，我不知幾咁開心」，又有人認為如果樓主男友自己也想解決這個問題就不會受傷，「重點係你要同佢講清楚你唔嫌佢，願意同佢一齊面對」。

中醫拆解脫髮迷思！

註冊中醫師鄧蕙盈曾指，脫髮有很多原因。壓力大、經常捱夜、先天不足、遺傳性、過分減肥、經期、更年期女士、孕期、接受電療化療期間，甚至在大手術後，都可能會出現脫髮問題。

她指出，在中醫角度有3大體質也容易脫髮，而每種體質的症狀也不同。

+ 5

除了缺乏生物素、維他命A和E有機會導致脫髮，從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，也可致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。

▼什麼食物有助防脫髮：（按圖👇👇👇）

+ 24

5大穴位按摩

另外，中醫建議按摩穴位有助促進血液循環，改善頭髮生長，可每天點按1至2次，每次3至5分鐘。

▼2大頭部穴位（按圖 👇👇👇）

+ 5

▼3大腳部穴位（按圖 👇👇👇）

+ 10

▼同場加映：防脫髮洗頭法（按圖👇👇👇）