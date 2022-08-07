脫髮｜女性也會雄性禿！4個方式改善丟髮　植髮不代表一勞永逸

雄性禿在男、女性中都是最常見的禿髮原因，台灣國泰綜合醫院、內湖國泰診所皮膚科主治醫生鄭煜彬表示，病人的頭髮會逐漸變細與稀疏，禿髮可能會出現在前額、髮旋，以及頭頂正上方。



不治療的情況下範圍會逐漸變大，有些人甚至到最後只剩下顳部、枕部或前額髮線有頭髮。

「雄性禿」的4個治療方法（按圖了解）

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遺傳為雄性禿主因！生活習慣影響甚小

雄性禿會隨着年齡增長而變嚴重，鄭煜彬說明，年紀越大盛行率越高，一般50歲約50%有雄性禿，到70歲會增加到70%。雄性禿主要跟遺傳的基因有關，大多數病人都有家族史，目前所知雄性禿的基因很多，屬於多基因遺傳。遺傳到越多雄性禿相關基因的人會越嚴重，發病年齡也會較早，日常飲食、生活習慣 、洗頭水與穿戴的帽子對雄性禿的影響甚小，因此建議病人不要花費太多心力在這方面。

治療雄性禿：口服藥、外用藥、低能量雷射以及植髮手術

鄭煜彬指出，目前經主管機關核可有效的雄性禿治療包括口服藥、外用藥、低能量雷射以及植髮手術。藥物與雷射治療不只可以維持髮量，還能讓部分頭髮長回。越早治療，長回的比例越大，甚至可以不用植髮，但有些區域如果因太慢治療無法長回，可以用植髮方式做修補。

針對外用藥治療，鄭煜彬表示，主要有minoxidil有2%與5%的劑型，建議男性使用5%劑型，早晚1次。女性建議用5%劑型1天1次，或2%劑型早晚1次，至於口服藥治療則有finasteride、dutasteride兩種，其禿髮治療範圍稍有不同，兩款藥物在人類都已經使用近二十年，長期使用並無肝腎等副作用，少於3%的男性病友會覺得性慾稍微下降，但持續使用數月後都會恢復。

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低能量雷射雖無明顯副作用 治療嚴重禿髮有限

雷射生髮帽的好處是完全不需用藥，正常使用下也未出現明確的副作用。鄭煜彬說明，目前適應症尚未明確包括孕婦，但對於孕婦等脆弱族群是目前唯一風險低的方式。不過，對於較嚴重的禿髮效果有限，如果長期使用仍無法達到滿意程度，最好考慮併用藥品或其他治療。

植髮後仍需持續治療！增加或維持髮量

至於毛髮移植則是上述治療無法恢復的區域可使用的療法，鄭煜彬進一步說明，在手術過程不需全身麻醉，安全性高且修護期短，多半都在1週內就可以恢復正常生活。不過，移植手術本身並不會增加頭皮毛囊總量，且移植的毛髮需來自病人自己，若殘餘的髮量已經不多，就很難進行大規模的修補。移植完最好也要持續接受上述幾種可以增加或維持髮量的治療，以免殘餘的毛髮繼續受雄性素影響而萎縮。

最後，鄭煜彬也呼籲，還有許多主管機關未核可的雄性禿治療方式，由於效果因人而異，不如上述治療明確，價錢也相對高昂，因此除非試過上述治療無效，否則不建議一開始就使用這些療法。雄性禿的治療不一定只靠單一療法就可以解決，治療成效的追蹤也很難單靠病人本身完成，最好能跟醫生一起配合，尋找出最適合自己的方式，絕對可以成功守護自己的頂上至寶。

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