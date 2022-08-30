失眠｜入夜悶熱難耐很難入睡？維持較低濕度　5個秘訣助夏季好眠

不僅白天氣溫高，就連入夜還是悶熱難耐，特別是在晚上變得很難入睡，這時候開著冷氣睡覺，但開整晚會被冷醒，但冷氣一停後又會被熱醒，大大影響睡眠品質。



到底除了開冷氣之外，還有哪些方法能幫助入睡、不會反覆難眠呢？

夏季好眠的5個秘訣（按圖了解👇👇👇）

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夏季好眠的5個秘訣

1. 沖涼

睡前沖涼，讓一整天所流的汗水被洗掉，當皮膚清爽了自然也會好入睡。不過沖洗溫度不宜過冷、過熱，以免更難入睡。

2. 避免過多酒精

夏天喝冰涼啤酒是很多人喜歡的消暑之道，但喝太多的話，反而會讓人體發熱，更不好入睡。

3. 晚餐以輕食為佳

因為食用高碳水化合物食物，在消化的時間上需要較多時間，而且體內再進行消化得個動作時會提高內部體溫，進而影響睡眠。

陷入恐怖夢境5大原因（按圖👇👇👇）

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4. 使用深色窗簾、維持較低濕度

在寢室使用深色的窗簾或遮光窗簾，可避免陽光進入室內讓室內溫度提高，維持室內較低溫度，也會比較好入眠 ; 室內濕度維持在50％是最適合入眠的環境，是身體覺得乾爽的濕度，所以可使用除濕機來降低濕度，或是維持室內通風，讓流動的風將濕氣帶走。

5. 使用棉布、麻織的床單、枕頭套

進入夏季，臥室中的寢具也要跟著換季，將床單及枕頭套都換成輕薄透氣，並具有排濕功能的材質，這樣睡起來才不易流汗、燥熱。

按壓4穴位可幫助入睡

以下每個穴位，可用拇指按壓3 ～ 5分鐘，一天執行2 ～ 3次，就可以達到鎮靜助眠的作用：

按壓4穴位可幫助入睡（Heho健康授權使用）

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1. 神門穴：可安定心神，改善失眠的問題。

位置：手腕橫紋，靠小指那側的凹陷處。

2. 合谷穴：可調暢氣血，治療淺眠易醒或不易入睡狀況。

位置：虎口併攏，位於肌肉凸起最高處。

3. 內關穴：可安定心神，改善淺眠、整夜失眠症狀。

位置：手腕橫紋中點往上三橫指寬。

4. 心包區：可補益心腎，穩定心神、促進睡眠。

位置：手掌中心區域。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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