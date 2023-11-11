吃魚補充EPA、DHA防血栓腦部退化？營養師提醒：不要只吃單一魚種

許多民眾喜歡吃魚補充EPA、DHA等身體所需的營養！台灣營養師許育禎表示，不同魚種的EPA、DHA含量差異相當大，她盤點各類常見魚種如鯖魚、秋刀魚、蒲燒鰻魚、三文魚、竹筴魚、吞拿魚腩，以鯖魚的EPA、DHA含量最多；吞拿魚腩含量最少！



EPA、DHA防血栓、預防視力及腦部退化

許育禎說明，EPA具有良好的抗發炎作用、也可抑制血小板的凝集，有助於預防血栓的形成，對於心血管的保養效果良好，也可以降低許多慢性疾病發生！而DHA大量存在人體的腦部及視網膜當中，對於胎兒、幼兒視力和腦部發育很有幫助，也可預防成年人、長輩朋友的視力和腦部功能退化！

許育禎指出，這些常見的魚種當中，以鯖魚EPA、DHA含量最高，每百公克鯖魚含有1424毫克EPA、3329毫克DHA；第二名則是秋刀魚，每百公克秋刀魚有1407毫克EPA、2548毫克DHA；至於許多饕客喜歡的吞拿魚腩，每百公克只有35毫克EPA、105毫克DHA，含量較少。

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每周吃深海魚兩次 不要只吃單一魚種

魚肉含有豐富且優質的蛋白質，還有珍貴的EPA和DHA，對於人體健康相當有幫助，許育禎建議，每周至少食用兩次以上的深海魚類保養身體，但交替時用不同魚種較佳，不要只吃某一魚種。由於市面上有許多醃漬鯖魚或是鯖魚罐頭，雖然一樣含有EPA、DHA，但是當中的鈉含量都比較高，民眾購買時還是以新鮮鯖魚較好。

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素食者也可以補DHA、EPA

至於素食者無法吃魚，要如何補充DHA、EPA？許育禎指出，素食者可以直接食用含有豐富DHA的藻油，而EPA則可從其他食物中補充，如堅果、亞麻籽油、紫蘇籽油，皆含豐富Omega-3，可以在人體中自行轉換成EPA和DHA（轉換率較低，大概僅5%）。素食者如果想保養心血管，除了魚油外，可以多食用牛油果、綠茶、70%以上黑朱古力，並使用橄欖油、山茶籽油、牛油果油煮飯！

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