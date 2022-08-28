Pie & Tart｜12款批撻熱量逐個睇 營養師拆解最肥成份其實係呢樣

想吃個輕盈午餐或下午茶，除了三文治，不少人也會選擇有餡料的批和甜撻。有營養師分享Pie & Tart的12款批和撻熱量，並指出每樣撻或批需要注意的地方和導致熱量較高的原因，又提醒要留意批底或撻底的主要成份，反式脂肪隨時高得驚人。



澳洲註冊營養師袁凱琪Kiki近日分享關於Pie & Tart當中12款批和撻熱量，表示每款批和撻由批底至餡料的成份亦有其致肥原因，提醒大家要「少吃多滋味」。

▼7款鹹批熱量及注意貼士（按圖👇👇👇）

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另外，Kiki也分享5個甜品類批和撻的熱量，又指出5款均有使用牛油，是致肥元凶。

▼5款甜品批和撻熱量及注意貼士（按圖👇👇👇）

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Kiki解釋，人造牛油更是反式脂肪的來源之一，加上甜品類的食品，也會含有一定份量的糖份，要小心注意攝取過量糖和反式脂肪，容易導致肝臟負荷過多，或會增加患上脂肪肝以及心血管疾病的機會，所以建議大家需要注意進食份量，盡可能跟朋友們一起分享，減少攝取量。

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▼同場加映：12款糖水熱量排名（按圖👇👇👇）

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