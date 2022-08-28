毛囊炎｜頭皮長痘痕癢好困擾？醫教5招控制毛囊炎、正確洗頭方法

天氣悶熱，就會頭皮長一堆痘痘還發紅發癢，讓人抓個不停，到底是怎麼回事？



停下抓頭的動作！其實是毛囊炎找上你了。

5招控制毛囊炎（按圖👇👇👇）

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皮脂腺出油又清潔不到位 毛囊炎就此形成

台灣皮膚科醫師簡銘成解釋，當天氣快速變化，讓原本穩定出油保護頭皮的皮脂腺，出油量開始變得不穩定，毛孔忽大忽小，這時如果清潔不夠到位，老廢角質跟油脂很容易就會堵塞住毛孔，形成痘痘，而這些痘痘就是一種毛囊炎。

當毛囊被細菌感染而發炎，就會經常反覆地發作，在任何有毛孔的部位都有可能發生，最後形成皮膚問題，而頭皮有數十萬個毛孔，又是全身皮脂腺最發達的部位，便最容易發生毛囊炎。

如果我有毛囊炎怎麼辦？

簡銘成建議，毛囊炎嚴重的患者需就醫，經專業醫生的指示來用藥，一般來說，會先用外用消炎藥與口服抗生素來穩定頭皮狀況，必要時會用A酸來控制頭皮皮脂腺的出油狀況，來達到控制毛囊炎的效果。

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醫師教你5大招 日常中控制毛囊炎

多數毛囊炎的發生與氣候悶熱、容易流汗、過度摩擦刺激、個人衛生習慣都有關係，簡銘成將日常中控制毛囊炎的5大招與大家分享：

1. 作息規律：

正常的生活作息對毛囊炎的改善有一定的影響，避免熬夜或是在固定的時間內睡覺與起床，讓生理時鐘規律運作。

2. 禁止搔抓：

得毛囊炎的地方有時會感到搔癢，當手進行搔抓時，抓破頭皮容易引起細菌感染而使發炎更嚴重，所以要避免搔抓，很癢的時候可以用輕拍的方式取代。

3. 選擇適合的洗護產品：

挑選有抑菌、油脂調理以及消炎的洗護產品。洗頭時，以指腹輕搓，並讓洗髮水停留3～5分鐘發揮效用。

3方法改善頭皮出油問題（點擊下圖看清👇👇👇）

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4. 飲食習慣：

避免過多辛辣、油炸、甜食的攝取，因刺激性較高的食物較容易增加頭皮油脂分泌。

5. 良好生活習慣：

毛囊炎與個人的衛生習慣有很大的關係，平時落實頭皮的正確清潔與定期更換擦頭用的毛巾、枕頭套及安全帽內襯，是不可疏漏的重點。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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