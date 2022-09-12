狐臭｜止汗劑無法掩蓋異味？少吃刺激辛辣醫教2方法去除臭狐

炎炎夏日，大汗淋漓之際，如果腋下濕答答一片，除了影響美觀之外，還要擔心散發出令人尷尬的特殊異味。止汗劑、清香劑擋不住的狐臭，如何除臭？皮膚科醫師告訴你。



台灣北投健康管理醫院美容中心副院長黃志宏醫師表示，汗水中含有蛋白質、醣類、脂質等物質，以及較濃稠的液體，當腋下的頂漿腺隨著流汗過度分泌時，再經由皮膚或毛髮上的細菌分解，就會產生濃烈臭味，就是俗稱的狐臭。

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止汗劑效果有限 手術可根治

黃志宏表示，許多有狐臭困擾的人都會選擇使用止汗劑來掩蓋異味，因為頂漿腺位於皮膚的真皮層下，但是止汗劑僅作用在肌膚表面，所以效果有限也不持久，氣味通常無法完全消除，甚至混合成更為複雜的氣味，反而弄巧成拙。

黃志宏指出，目前想根治狐臭問題，可以透過微創狐臭手術，不但較傳統手術溫和，也可以完整保留皮膚，並將90%以上的頂漿腺刮除，解決狐臭的問題。

狐臭的原因是什麼？（點圖放大👇👇👇）

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肉毒桿菌素減少汗量 一週可改善

至於不想經歷手術後恢復期的人，黃志宏則建議選擇肉毒桿菌素局部注射，抑制神經細胞分泌乙醯膽鹼，阻斷神經和汗腺間的訊息傳遞，並有效減少汗量，如此一來不僅沒有恢復期問題，也不會有術後出汗部位改變的汗腺代償副作用。

此方法大約一週後就可有明顯的改善效果，依照個人體質可維持半年至一年的時間，適合生活忙碌、無法有足夠時間留給手術修復期的人。

3種汗味異常可能的狀況（按圖👇👇👇）

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黃志宏提醒，狐臭問題除了可利用上述治療方式改善，平時也應少吃刺激性辛辣食物，定期刮除腋毛、保持腋下清潔乾爽，也能改善狐臭問題。

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