濕疹｜天氣悶熱汗水多易引起濕疹皮膚腫癢　6大營養預防皮膚發炎

天氣悶熱汗流浹背，容易導致「濕疹」找上門！台灣營養師王證瑋表示，除了穿透涼衣服、擦乾汗水、避開過敏原、皮膚保濕外，也可以透過飲食均衡，以及6大營養補充，改善惱人的濕疹問題。



王證瑋說明，濕疹是皮膚發紅、腫癢等問題總稱，包含汗皰疹、各種類型皮膚炎、手部濕疹等，常見症狀為紅腫、發癢、起小水泡、小疹子等；而造成濕疹的原因為天氣變化、過多汗水、接觸過敏原、自身免疫功能失調等，除了以穿著透涼衣服、擦乾汗水、避開過敏原、皮膚保濕外，飲食均衡、補充正確的營養素更是重要！

為了減少濕疹、皮膚過敏等問題，飲食上必須注意避免過敏原食物，如奶類、黃豆製品類、蛋類、麩質產品、海鮮、堅果等，王證瑋提醒，造成皮膚不適的過敏原食物眾多，建議養成習慣，多觀察造成自身過敏的食物，就可以大幅降低身體癢癢的機會。

6營養改善、降低濕疹機率（按圖 👇👇👇）

+ 5

1. 魚油

眾所皆知魚油富含ω-3脂肪酸，而ω-3脂肪酸在體內可以幫助降低發炎因子的濃度，減少發炎引起的皮膚病變機會。

2️. 維他命D

擺脫與骨骼健康相關的既有印象，在免疫系統上，維他命D也有很大的助益，可以協助免疫調節，改善皮膚濕疹等。維他命D可透過曬太陽生成，也可以透過三文魚、秋刀魚、雞蛋、牛奶等食物補充。

相關文章：濕疹｜日日飲奶茶奶油包濕疹惡化！濕敷止痕4步忌高糖高脂戒蛋糕👇👇👇

+ 3

3️. 維他命E

護膚保養品中常見維他命E蹤跡，不外用不僅可以保護皮膚，食用維他命E也有助於減緩濕疹搔癢及其他不適等，更能維護皮膚的健康，可透過堅果、好油等補充。

4️. 礦物質「鋅」

皮膚代謝更新中不可或缺的營養素「鋅」，可以幫助改善皮膚炎等相關問題，研究發現，容易出現皮膚不適者，體內鋅的濃度大多較低，因此補充足夠的鋅，有助於維持皮膚健康，而海鮮、堅果、乳製品都是鋅的良好來源。

相關文章：【濕疹】轉季發作又紅又痕 一文看清對付濕疹12個最實用貼士👇👇👇

+ 38

5. 益生菌

腸道與免疫息息相關，其中又以益生菌的影響最大，益生菌有助於降低發炎反應、免疫調節，並能調整體質，改善過敏等，對於預防皮膚發炎、過敏也有特別的幫助。

6️. 彩虹蔬果

大多「彩虹」蔬果中皆含有豐富的植化素，而天然植化素具有強大抗氧化力，更是降低發炎及抗組織胺的大助攻手；像是深綠色蔬菜、莓果類、紅菜、車厘子等皆是鮮豔蔬果的成員。

延伸閲讀：

心浮氣躁？悶熱失眠？中醫推薦女性夏季飲食要吃「它」這個食物還能減少曬傷風險

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」