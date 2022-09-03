流汗｜中醫從6個流汗位置看健康狀況　5種體質易出汗如何防臭？

氣溫悶熱，人體會透過流汗來調節體溫，這是一件再自然不過的事情。不過，流汗的位置和異味，其實都反映身體各處器官的狀態，當特定部位經常出汗時，就需要多留意自身的身體狀況。



中醫解析：容易出汗的5種體質

流汗是人體調節體溫和排出體內廢物及多餘水分的功能，能促進新陳代謝，有利於經絡平衡和免疫系統的健康。中醫認為，汗臭是因體內濕熱內蘊、毒素堆積於腸胃，導致濕氣無法排出，而容易有汗臭問題。以下分析5種易出汗類型：

5種體質容易出汗、中醫看流汗位置（按圖👇👇👇）

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心肺氣虛：稍微活動就容易流汗、畏寒、容易感冒、倦怠乏力。

肝膽濕熱：腳和鼠蹊部易出汗、煩躁易怒、有口臭、口乾口苦、睡眠品質差。

臟腑虛火：下午和晚上容易有熱感、冒汗或是手腳心容易感覺烘熱。

腸胃濕熱：自覺體內發熱、肢體沉重、腹悶腹脹、口乾但飲水不止渴、排便黏稠。

胃積食熱：汗多且有黃漬、飲食習慣複雜、腹脹、呼吸急促、打嗝有酸腐臭味、容易便秘。



為什麼會有汗臭味？

若流汗同時又飄出異味，那真是非常尷尬！從中醫角度，汗臭原因有3點：第1是「家族遺傳」，常見有身體強壯、汗毛粗壯的體徵，大多在青春期開始出現汗臭。第2是「濕熱內盛」，當腸胃內的濕熱堆積過度，透過大小便也無法將毒素清除時，就會由皮膚發出。第3則是「肝腎陰虛」，當臟腑在水分較少的情況下，體內便會出現燥熱反應而容易出汗，並伴隨較重的味道。

中醫看流汗位置，留意身體狀況

另外，從流汗位置也能看出身體狀況。

1. 額頭：腸胃、心氣不足。常見飲食過量、常吃刺激性食物。

2. 鼻子：肺氣不足。常見肺功能不佳、運動量不足。

3. 脖子：內分泌失調。常見熬夜、月經不調、壓力過大。

4. 胸口：自律神經失調、腸胃虛弱導致肺氣生成不足。常見更年期女性、心肺功能偏弱、腸功能虛弱。

5. 手心、腳底：交感神經問題。常見壓力過大、容易情緒緊張。

6. 腋下：汗腺問題。常見飲食重口味、心臟虛弱。

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出汗多，如何防臭？

有尷尬異味該如何改善？建議從日常小細節開始留意，例如保持腋下清潔，可適度剃除腋毛，減低汗液與細菌混合所造成的異味。穩定生活作息也很重要，避免晚睡熬夜，適當調適自身壓力，免肝氣不順、鬱悶而化熱。注意飲食習慣，少吃油膩、煎炸、甜食等重口味食物，避免濕熱累積在腸胃難以排出。

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