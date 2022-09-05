戴口罩｜常用嘴巴呼吸易致牙周病？刷牙時漱口1分鐘訓練嘴巴肌肉

受疫情影響，民眾出門大多習慣配戴口罩，但你有發現口罩戴久了，會不自覺用嘴巴呼吸嗎？



台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，用嘴巴呼吸後容易口乾舌燥，進而增加罹患牙周病機率，而牙周病的細菌將導致全身發炎，甚至有醫學研究指出，牙周病患者得到糖尿病、脂肪肝、肥胖的機會也較高，建議訓練嘴巴、舌頭肌肉，改善用嘴呼吸的習慣。

嘴巴呼吸是百害而無一利？（按圖 👇👇👇）

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江坤俊說明，許多人戴口罩後會覺得很悶、好像吸不到空氣，開始不自覺嘴巴、鼻子交替用，甚至以嘴巴取代鼻子呼吸；但在醫學上而言，口呼吸與鼻吸呼吸差別十分大，基本上「口呼吸」是百害而無一利！

究竟鼻子呼吸跟嘴巴呼吸最大的差別在哪？江坤俊說，鼻子有鼻毛用來過濾髒東西，因此用嘴巴呼吸恐吸入太多過敏原，甚至造成肺部功能損害；另外用嘴巴呼吸會造成口乾舌燥，也會造成唾液減少，而唾液原本功能在於幫助消化、殺菌，因此常用嘴巴呼吸者很容易罹患牙周病。

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牙周病除了導致老年後牙齒掉光外，而且牙周病會讓身體全身發炎，甚至有醫學研究顯示，牙周病患者得到糖尿病、脂肪肝、肥胖的機率會比較高！另外，以口呼吸時舌頭會無力，睡覺時舌頭自然會往後縮，造成睡眠窒息症。

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健口操訓練嘴巴與舌頭肌肉

江坤俊說明，改善用嘴巴呼吸的習慣，最重要的是訓練嘴巴、舌頭肌肉，不妨在家進行健口操練習！首先是嘴巴向上張開「啊」，接著第二個是嘴巴橫向張開，發出「咿」音，第三個是嘟嘴巴「嗚」，第四個是將舌頭伸出，發出「杯」音，各做10秒鐘，或是刷牙時漱口約1分鐘左右，都可以訓練嘴巴四周的肌肉與舌頭，改掉用嘴巴呼吸的習慣。

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