睡眠窒息症｜張口打呼水分流失恐致血液濃稠！起床謹記多補充水分

過去研究發現睡眠窒息症（又稱睡眠窒息症）的患者，有較高機率發生中風、心肌梗塞和猝死等疾病，而睡眠窒息症患者，睡覺時經常開口呼吸，台灣台北榮總睡眠中心與台北市立聯合醫院陽明院區進行相關研究，發現睡眠窒息症患者夜間脫水是一般人的1.5倍，水量粗估有825cc，可能因血液黏稠度上升，引發中風與心肌梗塞，提醒晚上睡覺會張口打呼者，起床應多補充水分。



台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，這項研究招募60名睡眠窒息症患者和15名健康對照者，研究對象接受夜間睡眠檢查。透過紅外攝像機和鼻／口氣流評估口腔是否張開，並在睡眠前後抽血，以估計血漿體積的變化。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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睡覺張口呼吸 恐流失較多水分

研究結果顯示，睡眠窒息症患者比起健康者，夜間有更多的失水量，睡眠窒息症患者平均脫水5.5%體液，健康者則是3.7%，兩者夜間脫水達1.5倍；且睡眠窒息症患者張嘴的睡眠時間更長，睡眠窒息症的張嘴睡覺時間佔總睡眠時間96.7%，健康者則是26.7%。透過這個台灣的本土研究也證明，睡眠窒息症患者在睡覺的過程當中，幾乎都是張口呼吸，可能因此造成較多的水分流失。

小心血液濃稠度上升引發中風與心梗

蘇一峰表示，一個成年人身體大概有40～50公斤的水，其中細胞外的水佔1/3，大概15公斤，換算下來5.5%的失水量大約是825C.C.，也就是一整夜張口呼吸再加上腎臟產尿，身體所減少的水分。因此睡眠窒息症患者要小心血液黏稠度上升，而這也可能是中風與心肌梗塞的風險因子。

因為過去很少有研究探討睡眠時的缺水、脫水，透過這項研究結果，醫師建議，睡眠窒息症患者可能要補充適當的水分，以減少脫水。

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