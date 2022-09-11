睡眠｜睡滿8小時還是很疲勞？肝、腎或腸胃3器官影響疲勞狀況

大家都知道，睡覺可以幫助身體補充體力跟精神。但為什麼明明睡滿8小時，醒來後還是感到很疲勞？讓醫師來解答。



怎麼睡都睡不飽？可能是身體出狀況

疲倦未必是睡眠品質的問題，也可能是全身性的疾病，包括貧血、甲狀腺疾病、糖尿病、壓力大、憂鬱等原因造成。台灣新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，若睡不好，建議就醫檢查有無睡眠障礙（如睡眠窒息症），首要先評估是否為人體結構性問題，若不是，有的可使用攜帶式的氧氣輔助器，減少身體缺氧狀況，幫助改善疲累狀況。

3招助眠小技巧（按圖看清）

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人體3大器官會影響疲勞狀況

台灣中醫師吳明珠指出，在中醫上，若睡醒依舊覺得疲倦，可能是肝、腎或腸胃出問題。4種常見的原因如下：

1. 腸胃不合

像胃酸逆流，躺下後出現冒胃酸或脹氣，導致睡到一半不舒服。

2. 肝血不足

屬於常會口乾舌燥及眼睛酸澀的人，容易似睡似醒，造成白天感到疲累。

3. 腎陰虛或腎陽虛

腎陰虛使月經失調；腎陽虛會出現夜間頻尿，影響睡眠品質。

4. 感冒

容易昏睡、缺氧和鼻塞，愈睡愈累。

▼4招清熱消暑妙招（按圖👇👇👇）

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假日補眠可能愈睡愈累恐傷身

有些人平日睡不飽，會想利用假日好好補眠，但小心反而傷身。台灣睡眠醫學專科醫師江秉穎表示，假日補眠是使生理時鐘失調的第一步，因為有些人本身的生理時鐘不穩定，假日補眠會導致人為時差，把自己的生理時鐘打亂，反而會造成平日失眠。

若要改善疲勞情況，建議可以就醫尋找原因，並且對症下藥，使身體恢復精神。

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