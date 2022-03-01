內臟疲勞｜成日躁底皆因肝臟差？按腹即知內臟弱 1分鐘按摩幫到你

便秘、水腫、肩頸頭痛、腰痛等，這些症狀對都市人而言一點也不陌生，但原來這些症狀都跟我們的腹部有關。日本節目《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》請來正骨師永井峻教大家做一系列的腹部按摩，刺激內臟功能，從而改善各種因為內臟失調而出現的症狀。



頭痛醫頭，腳痛醫腳，面對腰背痛或者肩頸痛，我們很多時都會透過按摩推拿等方法令症狀得以舒緩。然而永井醫師解釋，內臟不適都會誘發痛症，比如大腸或者膀胱疲勞也是腰痛的原因之一。當腹部的大血管阻塞，就會影響全身的血液循環，導致身體出現水腫等症狀。

便秘、水腫、肩頸頭痛、腰痛等症狀其實都跟我們的腹部有關。（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》截圖）

除了以上的症狀，內臟機能下降就連脂肪分解的速度都會減慢，身體就會容易變胖。而肥胖就會令淋巴循環不順，血液循環變得更差，加速內臟衰退，陷入惡性循環。接下來會先教大家通過按壓腹部的方法，檢查身體哪一個部位有衰退的跡象。

按肚測內臟

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檢查過程會順序按壓腹部8個位置，8個位置會分別代表身體不同的內臟。如果按壓的過程感到疼痛，那就代表相應的內臟可能出現衰退，引致身體不適，需要多加注意。

8個位置以肚臍為基準，每個位置之間相隔4隻手指的距離。由第1個位置開始續個按，按的時候深度大約是1個關節左右。在肚臍正下方放4隻手指可以找到第8個要按的位置，先不要按下去。然後在右方放4個手指就能找到第一個要按的位置，如此類推。

8個位置分別代表的內臟：



位置1：鼠蹊部淋巴&卵巢

位置2：肝臟

位置3：肝臟&肺

位置4：心臟&橫膈膜&自律神經

位置5：胃&肺

位置6：胃&胰臟

位置7：大腸&鼠蹊部淋巴&卵巢

位置8：膀胱&子宮



專家提到，如果位置2和3都感到疼痛，那很有可能是肝臟不適的警號，假如平常飲太多酒或者是經常焦躁不安，都會令肝臟疲累。而覺得位置4痛，就有可能是過勞，或者腦袋未有得到足夠休息而造成疲倦。

▼同場加映：你的頭痛是哪一種？（按圖）

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腹部熱身

在教大家按壓放鬆8個部位之前，專家建議大家先輕掃腹部一帶的位置，以促進血液循環，也能達到放鬆的效果。而且這樣可以幫腹部做熱身，令稍後做的按壓效果更好。

先輕掃腹部一帶的位置有助提升及後按壓的效果。（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》截圖）

做法：



1. 用手指輕撫肋骨10次

2. 用手指輕掃鼠蹊部10次

3. 順時針輕掃腹部10圈



▼內臟疲弱都會導致體臭，要趕走5種體臭味，就從飲食調理開始（點擊下圖看清！👇👇👇）

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腹部按摩

專家講到，內臟也是透過肌肉來活動，所以過勞的時候同樣會變得僵硬，嚴重的話也會痛。透過適當的按摩，能有助肌肉放鬆，從而提升內臟機能。不過切忌施力不當，始終腹部相比其他部位較為脆弱，按摩的時候只需要輕力就能給予足夠的刺激。

專家提供了兩個程度的按摩方法，做法二的強度大約比做法一多4成。留意做的時候一樣要輕力，目的不是要戵進去，而是要「攪動」裏頭的肌肉，做的過程配合呼吸效果更好，建議每日做大約1分鐘。

做法一：



做法一（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》截圖）

1. 用雙手的手指抵着痛的地方，深度大約1個關節

2. 深吸一口氣

3. 一邊發出「呵」聲吐氣，一邊上下搖動手指

做法二：



做法二（《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》截圖）

1. 用雙手的手指抵着痛的地方，深度大約1個關節

2. 深吸一口氣

3. 一邊發出「呵」聲吐氣，一邊畫圓圈一樣按摩腹部

▼6食療幫助肝臟修復（點擊下圖看清👇👇👇）

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（資料來源：《ソレダメ!〜あなたの常識は非常識!?〜》）

以上內容、療法只供參考，並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫, 並向相關專科醫生或專業人士了解。