肥胖｜中年漢太貪吃終患脂肪肝　6大飲食習慣可預防　早晚要喝奶

40歲的汪先生平時擔任警衛工作，因缺乏運動，近年來身形逐漸肥胖。在一次公司健康檢查的超音波檢查時，發現有中度脂肪肝，經詢問才知汪先生熱愛精緻美食、又愛喝手搖含糖飲料，所以除了體重過重之外，脂肪肝的形成與攝取過多熱量也有密不可分的關係。



研究指出，BMI數值越高，罹患脂肪肝機率也越高，而台灣有3∼4成人口有脂肪肝，無論男女、胖瘦、常不常喝酒，都有可能是潛在的脂肪肝患者。所以民眾應該從源頭做起，透過養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖，以降低脂肪肝的發生。

大家可以參考以下這4個方法，減少患脂肪肝的機會（按圖了解！）

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拒含糖高脂、多運動，改善脂肪肝

台灣長庚醫院主診醫生盧勝男指出，常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，而上述因素可歸納為生活型態與慢性病控制。

尤其近年來都市人生活型態改變，例如喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，往往導致體重增加，甚至產生脂肪肝等健康問題。

值得注意的是，過去常認為喝酒才易產生脂肪肝，其實精緻澱粉、甜點、含糖飲料等高糖飲食，也會增加脂肪肝風險。選擇食物時，最好多留意食品成分，叫外送服務，在點餐時也要注意份量，避免吃得過多。



目前脂肪肝雖無有效的治療藥物，但可以藉由控制體重、均衡飲食、規律運動，養成健康生活型態來減輕脂肪肝。

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四招遠離脂肪肝

1. 認識自己的BMI

BMI值計算公式：BMI＝體重(公斤) /身高²(公尺²)。體重正常範圍為BMI=18.5～24

例如體重52公斤、身高155公分，其BMI為：52(公斤)/1.55² (公尺²)= 21.6，屬於正常範圍。個人可依BMI來計算每日熱量攝取量。

2. 聰明吃

多吃蔬菜、全穀雜糧、多喝白開水，減少含糖飲料，或透過「我的餐盤」養成均衡飲食習慣。

1. 每天早晚一杯奶



2. 每餐水果拳頭大



3. 菜比水果多一點



4. 飯跟蔬菜一樣多



5. 豆魚蛋肉一掌心



6. 堅果種子一茶匙



3. 規律動

根據國民健康署資料，體重只要減輕5～10%就能改善脂肪肝程度，並減輕肝臟纖維化問題。建議每周至少150分鐘中度強度規律運動，不但能減重，更能預防復胖。

4. 天天量體重

隨時監控自己的體重變化。

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