護腎｜溫水刷牙、凍水洗臉可護腎？三高肥胖屬腎病高危4習慣養腎

據統計，台灣每8名成人就有1人發生腎臟病變，20歲以上慢性腎病盛行率達12％，卻有9成以上患者不自知。想保護腎臟健康，平時該如何護腎養腎最好？醫師教你從4個簡單習慣做起。



三高、肥胖都是腎病危險因子！4個好習慣護腎

台灣洗腎人口近10萬人，體重過重、肥胖、腰圍粗、血壓、血糖或血脂過高等，都是慢性腎病常見危險因子。想要保有健康的腎，台灣腎臟科醫師陳彥成提醒，從日常飲食和作息下手，養成以下4個好習慣，就能達到護腎、養腎效果。

4個好習慣護腎（按圖👇👇👇）

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習慣1：用溫水刷牙、漱口

陳彥成指出，用約35°C的溫水刷牙、漱口，可減少冷熱刺激，不僅能保護牙齒、減少牙周病發生，也有助控制血壓，提高人體免疫力。口腔衛生差，除了容易引發牙周病外，嚴重時會間接導致心臟病或糖尿病，連帶增加腎臟病的發生率。

習慣2：用冷水洗臉

陳彥成提到，從中醫觀點來說，冬季以「養腎」為先，做好冬季保養，可加強腎臟功能，其中，用冷水洗臉是一方法；用過熱的水洗臉，反而會造成臉部皮膚乾癢。平日可用約20°C的冷水洗臉，除了提神醒腦，還能促進臉部血液循環，增強人體抗病力。

▼ 腎虛的人會有什麼症狀?（按圖 👇👇👇）：

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習慣3：用熱水泡腳

中醫認為，用熱水泡腳有助於血液循環，並能增強體質，達到滋養肝腎的目的。水溫建議維持在40°C左右，不可太高，以免雙腳血管過度擴張，引起心、腦、腎臟等器官的供血不足。泡腳時間不宜過長，大約15～30分鐘，以免增加心臟負擔，嚴重時會導致昏迷。

習慣4：多吃黑色食物

中醫將不同顏色的食物，歸屬於人體的五臟：綠色入肝、紅色入心、黃色入脾、白色入肺、黑色入腎。黑色食物可達到補腎作用，包括：黑豆、黑棗、黑芝麻、黑蕎麥、黑木耳、香菇、海參、髮菜、海帶、核桃、藍莓等，可以單獨食用或互相搭配料理，例如將黑木耳和香菇一起炒，都是補腎好方法。

陳彥成強調，黑色食物並非人人都適合，舉例來說，如果慢性腎臟病患者出現尿毒症狀，就不能食用過多包括黑豆在內的豆類及其豆製品，若腎友有嚴格限磷及限普林的需要，要與醫師及營養師討論。

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