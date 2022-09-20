牙齒健康｜食自助餐放題3種傷牙食物　咬到硬物隨時造成牙齒斷裂

香港、台灣放題餐廳種類多元、料理多樣，總是吸引不少民眾前往消費，但要小心其中可能藏有傷害牙齒的風險。



台灣牙醫師柯佩伶指出，有3種類型的食物傷牙風險最大，提醒民眾在享受美食的同時，也要保護好自己的牙齒。

3類食物最傷牙（按圖了解👇👇👇）

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一、肉類

很多人來到放題餐廳，會先從肉開始吃。柯佩伶表示，大口吃肉的確是一件很爽的事情，不過要注意肉類是否帶骨，臨床上經常看到有民眾因為吃太快、一口咬在骨頭上，造成牙齒斷裂。

護牙這樣吃：用刀叉先把骨頭跟肉分離再切小塊吃最安全。



二、海鮮

除了肉類之外，另一個戰場就是海鮮區，但柯佩伶提醒，要注意螃蟹、龍蝦等帶有甲殼的海鮮，用牙齒去咬螃蟹殼非常傷牙，是一種讓牙齒自殺的行為；在吃這類食物時，如果其中帶有小碎殼，也可能因為一口用力咬上去，造成牙齒斷裂。

護牙這樣吃：使用工具去除甲殼，在嚼食蟹蝦肉時，注意咬合力道，不要咬太大力，若咬到硬物可能發生意外。



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三、甜品

有些人喜歡在正餐前先吃甜品，但要注意吃甜食容易造成蛀牙。

護牙這樣吃：吃完甜食可以先喝白開水，在口中漱一漱，中和嘴巴的酸性；正確的潔牙習慣也可以大幅降低蛀牙機率。



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柯佩伶認為，在放題情境下，前兩類傷害牙齒的風險大過甜點派，尤其是海鮮派。不過，柯佩伶也強調，牙齒會斷裂，通常是積年累月造成的，咬到硬物只是壓垮駱駝的最後一根稻草。此外，若牙齒本身有蛀牙，蛀洞很大卻硬補起來，導致結構不夠強，在這種狀況下也非常容易使牙齒被咬裂，務必多加留意。

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