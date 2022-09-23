運動健身｜打網球、羽毛球延長壽命效果佳？慢性病患運動注意要點

外國一項長達25年的追蹤研究發現，各種運動延長壽命的效果大不同，網球延長壽命最佳，可達9.7年，其次是羽毛球5.2年、足球4.7年。



各種運動延長壽命排行

台灣運動營養學會理事長、新竹台大分院副院長暨家庭醫學科教授黃國晉指出，運動有益身心健康，根據研究顯示，從事不同種類的運動，可以延長壽命1.5～9.7年；其中延長壽命效果最佳的運動是網球9.7年。

其他依序是羽毛球5.2年、足球4.7年、踩單車3.7年、游泳3.4年、慢跑3.2年、體操3.1年、健身房運動1.5年。

運動不足對身體的6大危害（按圖👇👇👇）

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網球、羽毛球 延長壽命效果高

黃國晉認為，網球、羽毛球等球拍運動，雖然並非高強度運動，但是屬於全身性運動，需要執行揮拍、跳躍、奔跑等動作，同時兼具有氧及肌力運動的好處，更能訓練大腦反應能力，運動過程中也提供社交功能，當然延長壽命效果高於其他運動。

黃國晉進一步說明，延長壽命效果最佳的前3項運動，包括了網球、羽毛球及足球，都是屬於團隊運動，而踩單車、游泳、慢跑、體操、健身房運動則是於個人運動，團隊運動的好處是可以互相支持、鼓勵，對心理層面的健康也有幫助。

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營養補充也很重要

除了運動外，黃國晉強調，營養補充也很重要，尤其運動時會流汗，造成水分及電解質流失，運動前中後，一定都要記得補充足夠的水分；運動前可吃番薯、燕麥片等碳水化合物，有助增加運動表現，而運動後要補充蛋白質，可以吃雞蛋、雞胸肉及喝豆漿，幫助肌肉修復。

運動前中後怎麼吃？（按圖👇👇👇）

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慢性病患運動要注意

黃國晉也提醒，慢性病患者從事運動要特別注意，舉例來說，糖尿病患者運動前，一定要先吃點食物，以免出現頭暈、昏迷等低血糖症狀；高血壓患者要規律服用降血壓藥，避免運動過程血壓升高。另外，心血疾病患者運動時，要隨身攜帶舌下錠口服片。

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