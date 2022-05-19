運動健身｜盤點無氧運動7大好處　提升身體耐力、改善不良情緒！

你知道無論是跑步或是肌力訓練都有可能是無氧運動嗎？然而，無氧與有氧運動之間最大的區別，就在於運動訓練的強度。無氧運動意味運動強度過高，導致你的心血管系統無法足夠且快速的向肌肉輸送氧氣；這個形容方式感覺不像是一個良好的結果，但這種類型的運動方式將可提高我們的肌耐力和肌力。



一般來說，身體的肌肉需要氧氣的輸送才能有效率的運作，因此，所謂的無氧運動都只能維持很短的時間，這種訓練可縮短你所有運動的總時間，卻又可以達到不錯的訓練效果；然而，要感受無氧運動的過程必須達最大心率的90-100%，這也會造成身體在訓練的過程中完全喘不過氣。

無氧運動的好處（按圖👇👇👇）

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雖然，無氧運動在過去主要是針對運動員，來提升訓練成效的方式，但日常訓練的一般人也可以從這樣的運動模式獲得一些好處；例如在提高訓練強度時，身體會增加無氧閾值（anaerrobic threshold, AT），同時也會讓身體肌肉更加努力的運作，並加速消耗更多的卡路里，以達成瘦身減脂的目的。另外，還會為身體代來以下這7項好處：

1. 提升身體耐力：當我們在訓練過程中增加一些無氧訓練，將可以讓整體的肌力與肌耐力變得更好，另外，短時間高強度的運動訓練也有助於提升需長時間的耐力型運動。

2. 提高最大攝氧量：經過無氧運動的訓練之後，身體將學會如何有效的運用氧氣，並將其轉化為有效的能量，讓肌肉更能完成長時間的訓練。

3. 擁有更強壯的肌肉：當身體在無氧氣的期間運作，將會提取儲存於肌肉中的能量；而不是透過氧氣的運作產生能量，這樣的方式將能幫助身體肌肉調整運作模式，同時也能提升肌肉的質量。

運動不足對身體的6大危害（按圖👇👇👇）

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4. 提升骨質密度：根據2017年發表於《骨科與運動物理雜誌》（ Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy ）的一篇研究報告指出，適時的進行一些無氧運動如高強度抗阻訓練，將可以提高骨骼密度和強度；這反過來又能有效降低骨質疏鬆症的風險。

5. 有效快速的減脂：在2010年發表於《 肥胖雜誌 》（Journal of Obesity）的一項「高強度間歇運動與減脂」的研究發現，高強度運動或稱為間歇性運動，都能提升訓練者快速消耗大量的脂肪，這樣的運動方式甚至比有氧運動更加有效率。

6. 改善不良的情緒：就如同有氧運動一般，無氧運動訓練已經被證實可以有效的減少抑鬱、焦慮、緊張和憤怒的情緒反應。

7. 維持肌肉量：我們都知道肌肉會隨著年齡的增長而失去，這也就是所謂的肌少症的現象；而透過無氧運動的方式將可幫助肌肉維持並增加力量。

無氧運動的注意事項

這是一種非常具有挑戰性的訓練方式，因此如果你是一位初學者，建議不要從這裏開始訓練，請從初學者能做的有氧間歇訓練開始。另外，由於無氧運動對於身體來說，比有氧運動對身體的要求更高，因此設定適當的恢復時間及休息是一個關鍵的要素；一旦你開始將一些高強度訓練加入訓練課表內，就必須要適度休息的讓身體完全恢復，建議每週進行2-3次的無氧訓練強度，中間可安排1-2天的休息日，進行低強度或有氧運動訓練。

資料參考：Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy、Journal of Obesity

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】

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