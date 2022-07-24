月經｜年紀愈大經痛愈嚴重？伴隨2大徵兆要小心子宮內膜異位症

許多女性高中、大學時月經來都不會有經痛的症狀，但隨着年紀增長，經期間的不適症狀也愈來愈嚴重。



台灣台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑醫師表示，若隨着年紀增長伴隨經痛的症狀，可能為婦科疾病導致。

年紀愈大經痛愈嚴重是正常？（按圖看清👇👇👇）

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台灣鄭丞傑醫師指出，經痛又分為「原發性經痛」以及「繼發性經痛」，原發性經痛者為初經來潮時就開始疼痛，且通常只於經期第一或第二天痛，此外，原發性經痛並不會有逐年疼痛加劇的狀況，且經痛狀況會隨着年紀增長而消退。

相反地，繼發性經痛時常痛2至3天以上且逐年愈來愈痛，台灣鄭丞傑醫師表示，造成繼發性經痛的原因有9成以上為「子宮內膜異位症」導致，若子宮內膜異位症發生在骨盆腔腹膜上，會形成骨盆腔子宮內膜異位症；若發生在卵巢上，則會造成朱古力囊腫，此外，若子宮內膜異位至子宮肌腺層，會造成子宮肌腺症。

台灣每10名女性就有1人有子宮內膜異位症，因此，若13歲左右時經期不會疼痛，但至20歲、25歲時經痛愈來愈嚴重，就建議趕快就醫診斷，鄭丞傑醫師表示，子宮內膜異位症除了會導致經痛外，還會導致不孕，「臨牀看見每3名不孕女性中，有1人有子宮內膜異位症。」

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經期間拉肚子、性交疼痛 可能為子宮內膜異位症

除經痛外，也可用「月經來是否拉肚子、性交疼痛」作為是否為子宮內膜異位症的參考判斷，鄭丞傑醫師表示，當經血掉至子宮直腸陷凹處時，就會刺激腸道、發生拉肚子的狀況，因此，若經痛逐年增長又出現經期易拉肚子的狀況，建議就醫檢查是否為子宮內膜異位症。

除子宮內膜異位症外，生活習慣也會造成經痛加劇，鄭丞傑醫師表示，愛吃冰會造成經痛加劇，「吃冰時會導致子宮收縮，因此不建議經期頭一、兩天時吃冰，子宮收縮會導致經血減少，恐怕也是造成子宮肌腺症的原因。」但若是經期尾聲，可以吃微量的冰。

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此外，有些說法為生活壓力大導致經痛發生，鄭丞傑醫師認為，生活壓力會造成許多疾病，至於生活壓力會不會導致子宮異常收縮、進而導致經痛呢？鄭丞傑醫師表示，雖有可能不過佔比並不高。

至於如何紓緩經痛？鄭丞傑醫師表示，若是輕微的經痛，可透過按摩、瑜伽、分散注意力或温熱敷等方式緩解，若還是覺得疼痛可服用止痛藥，但若疼痛持續到5天以上或整個經期都需吃止痛藥，就不建議天天都服用，可就醫詢問醫師是否用黃體素等其他藥物幫助改善經痛問題。

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