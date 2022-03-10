乳癌｜台女星朱芯儀36歲生日自曝罹乳癌！現4異常徵兆要當心

以《犀利人妻》走紅的女星朱芯儀2011年和男星衛斯理結婚，日前（8日）是她36歲生日，在個人頻道自曝罹患乳癌2至3期，由於轉移到淋巴，因此需要積極的做全身性治療。



去（2021）年11月照鏡子時發現胸部有不正常變化，透過影片和Facebook曝光自己抗癌過程。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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朱芯儀透露，發現胸部右邊下緣變圓弧狀，且洗澡自我檢測時發現「胸部有一顆東西的感覺」，後來到乳房外科進行乳房攝影及切片檢查，隔一週確診乳癌。她指出，初期時有出現不正常發燒症狀，身上傷口不容易癒合，且右邊乳頭有點癢，胸部皮膚上有長痘痘，她認為這些都是罹癌的徵兆，提供給女性們參考。

▼同場加映，謹記自我檢查乳房3個原則：（按圖👇👇👇）

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朱芯儀說，自認是罹患乳癌的低風險族群，因為年紀才35歲，沒有吃避孕藥也未吃賀爾蒙補充劑，因此罹患乳癌非常驚訝，不過，姑姑有罹患乳癌，因此家族中有此基因，她提醒女性若家族有類似病史，應該更敏感，更早去做檢查。

Facebook全文：

今天是國際婦女節也是我36歲生日

希望大家看完影片

可以在愛家人的同時學會更愛自己

如果你跟我一樣現在正在生病

請不要擔心跟緊張

你有的感受我完全都能體會

但是要建立健康的觀念更重要

從現在開始 請把自己放在第一順位

我們不需要過度體貼、過度擔憂



身體是自己的

只有懂得珍惜愛自己

讓自己更開心

才有辦法戰勝不好的細胞

癌症不可怕

可怕的是先被自己嚇死

也謝謝我的老公、孩子們，家人及好友們

都給了我大大的信心與支持

思考了許久才決定開起這個頻道

希望可以鼓勵更多的癌友及癌友身邊的家人

你們並不孤單

在這條抗癌的旅程中

我們一起用正面能量戰勝一切吧



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▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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