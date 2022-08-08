夏天養生｜苦瓜富含維他命C冬瓜熱量低　必吃5種瓜果補水又消水腫

水腫真的好困擾，你有沒有過這樣子的經驗？明明就是同一雙鞋子，夏天穿起來的感覺就是硬生生比冬天穿要來的緊！



引起水腫的原因有很多種，必須對症下藥才有效，今天營養師來推薦幾種消腫食物，幫助你擺脫易腫體質。

夏天吃什麼食物能補水又消水腫？（按圖看清 👇👇👇）

+ 9

你是水腫家族的成員嗎？

水腫情況通常會發生在腿部、腳踝、腳掌、手掌，也可能會發身在任何部位，可以用指腹去按壓水腫部位，壓5-10秒後觀察皮膚回彈狀態，用這樣的方式來簡單檢測自己是否有水腫的情況。

水腫嚴重程度

1、輕微水腫：按壓後，會凹陷0.2公分，會立即恢復。

2、中度水腫：按壓後，會凹陷0.4公分，需要等數秒才會恢復。

3、嚴重水腫：按壓後，會凹陷0.6公分，約10-12 秒才會恢復，肉眼可見腫脹。

4、超嚴重水腫：按壓後，會凹陷0.8公分，約20秒以上才會恢復，此時可見腫脹非常嚴重。



相關文章：水腫｜按壓皮膚幾秒後表皮仍凹陷？水腫9大症狀可能隱藏這些疾病👇👇👇

+ 14

瓜類食物含水量高！啟動體內除濕功能

夏天正是各種瓜果類盛產的時節，擔心西瓜、香瓜、哈密瓜等瓜類水果糖分高而不敢吃？沒關係！還有其他瓜類食物可以吃，能補水、退火消暑，還能有效幫助消除水腫。

● 青瓜

想要對付水腫就要吃到關鍵食物，青瓜中有豐富的鉀離子可以排除體內多餘的水分，唯有一點要特別注意，「鉀」特別容易在焯水烹調過程中流失，夏天如果吃不下，營養師推薦生吃青瓜，切成蔬菜棒沾乳酪也非常美味。

● 苦瓜

苦瓜是很多大人小孩都不愛的蔬菜！記得吃苦當吃補，苦瓜中的維他命C是瓜類之冠，能強化人體的免疫力，苦瓜中也有豐富的膳食纖維，可以幫助消化代謝，刺激腸道蠕動解決排便困擾。

● 冬瓜

蔬菜本來就已經夠低卡了，但是冬瓜的熱量又只有一般蔬菜1/2，每100g只有11大卡，水分含量高達96.9%，質地軟嫩，適合牙口不好的長輩與想要減肥的朋友食用。營養師提醒，冬瓜屬於寒性的食物，可以加入幾片薑、枸杞等溫熱食材，不僅能調味、調色，也可平衡冬瓜偏涼的特性。

相關文章：水腫穴位｜久坐唔運動血氣差腳水腫？速瘦小腿4穴位治腰痛關節炎👇👇👇

+ 5

● 絲瓜

天氣炎熱，絲瓜就是最好的消暑聖品！因為絲瓜是含水量僅次於冬瓜的蔬菜，在烹調時很容易出水，要拿捏好加水量才不會影響整道料理的口感。絲瓜具有清熱、利尿、消水腫的作用，身受便秘所苦朋友可以多吃一些來緩解便秘情況。

● 南瓜

每100g的南瓜就有426g的鉀，鈉含量僅1.3g，像這種高鉀、低鈉的食物最適合用來利尿消腫，同時也有控制血壓的功效。營養師提醒，南瓜屬於澱粉而非蔬菜，建議可搭配糙米煮成香噴噴的南瓜飯，或是與米一起煮成南瓜粥都很合適。

營養師小提醒

水腫是一種很常見的症狀，可能是飲食吃太鹹、吃太多加工食品造成水分滯留，久坐的生活型態也會導致下肢液體循環不好，眾多因素都有可能會引起水腫。如果發現水腫總是消不了，或是腫的程度比較嚴重，說不定是因為患有心臟、肝臟、腎臟等疾病，最好至醫療院所向醫生求診，找出根本原因才是解決之道。

延伸閱讀：

夏日好發腸胃炎？能吃什麼飲食原則一次看！小心這3項隱藏地雷

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」