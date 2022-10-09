糖尿病｜肝膿瘍症狀似感冒、新冠肺炎　穩定血糖以降低感染風險

台灣本土新冠肺炎BA.5疫情持續升溫，南投一名45歲糖尿病患者李先生因連日反覆發燒、畏寒，懷疑自己確診新冠肺炎，但多次快篩都是陰性，後因高燒持續不退，趕緊至南投醫院急診就醫，經診治確認並非新冠，而是肝臟有一顆約2.4公分大的膿瘍，住院接受抗生素治療後已獲康復。



台灣南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，肝膿瘍是因為細菌或寄生蟲造成肝組織發炎壞死，形成局部膿液聚集現象。而患者可能會出現全身倦怠、右腹部及右肩疼痛、噁心嘔吐、畏寒、發燒等症狀。由於症狀不易察覺，加上疫情影響，容易被誤認是感冒或是新冠肺炎。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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廖嘉宏表示，李先生可能是因患有糖尿病，本身免疫功能較差，使肝臟容易受到病菌攻擊導致肝膿瘍。而肝膿瘍的治療方式主要是針對致病的細菌給予抗生素治療，並視患者的病況，以引流管將膿液引流至體外。

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廖嘉宏提醒，因為肝膿瘍會有復發的可能，患者應遵循醫囑，切勿擅自中斷抗生素療程，且必須定期返診追蹤；糖尿病患者也應穩定控制血糖，降低感染風險，若有不適應及早就醫，及早治療。

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