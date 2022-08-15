糖尿病｜不吃辛辣食物不喝濃茶咖啡　6大飲食原則正確選鞋免病變

糖尿病高居台灣人十大死因之一。不少患者因疏於控制病情，引起後續併發症，例如慢性腎臟病、視網膜病變、冠心病、腦中風、末期腎臟病、失明、截肢等，因此糖尿病患在平時維持血糖的平穩很重要，應落實飲食控制及適當的運動。



糖尿病患怎麼吃？掌握6原則

糖尿病的飲食療法的首要重點在於「均衡飲食」，而非「限制飲食」，糖尿病患者幾乎什麼都可以吃，只是食用量要適當均衡，有6大食療原則要掌握：（按圖了解 👇👇👇）

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1. 飲食適量，注意飲食順序

用餐最好6至7分飽，吃的時候細嚼慢嚥，可以避免飯後血糖升得太快。進食順序方面，對於腸胃消化功能好的人，應先吃蛋白質食物，如豆、蛋、魚、肉等，次吃青菜，最後吃主食，血糖不易升太快；腸胃消化功能不好的人，則可先吃青菜，次吃蛋白質食物，最後吃主食，可以減緩血糖的上升。

2. 選食材要重營養，同時有利排除體內廢棄物

糖友應避免高GI食物，以免血糖上升太快。蔬果必須佔70％的比例，因蔬果類食物中含有大量的活性酵素，有利於分解代謝體內的毒素。另外，攝取纖維含量豐富的食物，增加糞便的實體量、促進腸道蠕動，幫助排毒。而天然的降血糖食物，如苦瓜、山藥、秋葵、芹菜、海帶等，也可適量攝取。

3. 適當飲水，不可因為怕多尿而不敢飲水

糖友應養成「定時、少量、多次飲水，不渴也飲」的習慣，吸收營養物質的以及排毒，都是在水解狀態進行，正確飲水是養生、祛病的關鍵。

針對喝水時機，睡前半小時不喝水，可避免眼皮浮腫、半夜常跑廁所，影響睡眠品質；睡醒後宜喝1杯溫開水，可降低血液黏稠度，可減少糖尿病併發症的形成；如果活動量大，出汗多或高溫的夏天，應該再額外補充水分。切記不要喝含糖飲品。

4. 補充富含維他命的食物，並慎選食用油

維他命C及維他命E是強力抗氧化劑，可減少體內自由基，維持體內氧化還原的平衡。富含維他命C的食物有奇異果、柑橘等水果，以及青椒、苦瓜等蔬菜；富含維他命E的食物有如核桃、榛子、杏仁等堅果；但兩者均不可過量。

另外根據研究發現，吃富含OMEGA-6多元不飽和脂肪的食品（大豆、葵花籽油和堅果等），可以顯著降低患第二型糖尿病的風險，但不宜過量。

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5. 補充富含礦物質的食物

可多攝取含有硒、鎂、鈣的食物。

硒：如魷魚、海參、帶魚等海產。

鎂：如蓮子、黑米、海帶、綠豆、紫菜等。

鈣：如蝦皮、豆腐、燕麥、蕨菜等。



6. 補充針對眼睛的營養

糖尿病患若不好好控制血糖，容易誘發視網膜病變等眼部併發症。可補充牛磺酸，促進視網膜的發育並保護視網膜，食材如：海魚、貝類、蝦、生蠔、蛤蜊等，魚類中的青花魚、沙甸魚蛤等牛磺酸含量很豐富。

另外，補充葉黃素能顯著提高血管抵抗力，讓眼睛得到充足的血液供應，防止自由基和眼睛膠原蛋白結合造成的損害，提高糖尿病性眼病的治療率。葉黃素多存在於天然的深綠色和黃色蔬菜瓜果中，如胡蘿蔔、南瓜、粟米、菠菜、西蘭花、奇異果等。

飲食2禁忌：不吃辛辣食物，不喝濃茶、咖啡

濃茶中的茶多酚、鞣酸、咖啡因等，過量不僅會影響血糖穩定、引起失眠，還會帶走身體中大部分的維他命B1，使人食慾不振、神經過敏、易感疲勞等。不宜飲用咖啡也是同理。

辛辣、發散的食物易引發視網膜出血，血管擴張，尤其在視網膜出血階段，不宜食用辣椒、蔥、蒜等辛辣食物。

遠離糖尿病 規律運動不可少

運動不僅可以降低血糖，增進胰島素的功能，還能促進血液循環。糖友運動時間最好在餐後1～2小時，每週至少運動5次，每次至少30分鐘；種類以有氧運動最佳，可選擇中等強度耐力的運動，如健走、慢跑、有氧舞蹈、游泳、騎腳踏車、太極拳、外丹功、體操等，增加胰島素敏感度。每星期再配合1～3次的阻力運動，如舉啞鈴、仰臥起坐、阻力棒等，以增加肌耐力。

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正確選鞋3原則 避免糖尿病足病變

由於糖尿病患者本身免疫力較差，傷口難癒合，一旦穿著不適當的鞋運動，導致腳受傷、破皮，細菌又持續生長，加上末梢血液循環本身就較差，更容易陷入感染風險，引發足病變，嚴重時可能需要截肢。

因此，當病友在出外運動時，應把握正確選鞋3原則：要穿著可包覆腳掌的鞋子，留意合腳及舒適度，並避免穿著尖頭鞋、拖鞋和涼鞋，才能確保腳掌安全，遠離糖尿病足病變。

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