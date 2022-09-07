糖尿病｜飲食控糖過嚴易疲乏反彈？用藥治療、飲食、運動同樣重要

台灣台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師邱詮泰分享，糖尿病必須終身照護，雖然有些文獻指出部分病人可以獲得緩解（即不使用控糖藥物時，血糖數值仍可低於診斷標準），但這終究是極少數。



多數病患都需一輩子注意飲食、運動、血糖，長期下來相當容易疲乏，以他臨床經驗來看，強健的心理素質反而是照護關鍵。其實治療不單靠用藥，飲食、運動亦不可輕忽！雖然實際執行時，常常很難三項都做到最好，但仍應盡力而為。若服藥後有不適也應該與醫師討論再進行調整。

台灣糖尿病人口已破200萬例，成為平均十人就有一人的「國病」，除了吃藥打針的治療之外，日常生活中還需注意飲食與生活型態，但這些日常對有些人來說都是負擔。

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控糖心有餘而力不足 隱形挑戰多

長期控制血糖，必須付出的心力遠比想像還多，台灣邱詮泰醫師表示，有許多病友其實是心有餘而力不足。如需輪班的職業，因不時在夜班、早班間切換，所謂的定食定量用餐，按時用藥簡直是不可能的任務，恐怕也不會有多餘的心力運動；辦公族若是統一訂購飯盒，菜色的選擇上就難以個人化，配菜若有南瓜、芋頭等澱粉類，加上原有的主食米飯，當餐醣類便攝取過高了；而量測血糖所需的耗材，對於經濟弱勢的病友其實也會成為一項負擔，一張試紙20多元台幣，若需一天測量三次就將近70元台幣，只得減少測量次數，甚至有人乾脆不量，三個月回診才看抽血報告一次，根本就達不到提醒的效果。這些都是不為一般人得知的心酸，也是醫病雙方的共同的困難與挑戰。

糖尿病長期照護易疲乏 用藥、飲食、運動都很重要

一般對於糖尿病治療的概念，就是用口服降血糖藥或胰島素，幫助控制血糖波動平穩，「所以有許多病友認為，有用藥治療就足夠，飲食不太在意，更別說運動」，事實上，三方缺一不可，且彼此互補，這樣說來，糖尿病照護非得要斤斤計較、每項都做到最好嗎？邱詮泰醫師坦言，雖然面面俱到是最好的，但這樣極致的生活容易彈性疲乏，臨床上也不乏得病前數年控制良好但接著就一路變差的病患。臨床照護上有時可以保留一些彈性：在進食超過建議量且就是無法下修的病患，再三逼迫他們飲食控制只是鬧得不歡而散，醫師必須合理的配合他們增加藥量；真的動得夠多時、稍微多吃一些也無可厚非，有許多病友長期以來控制得非常標準，並非一定都過著一成不變的生活，而是歸功於三者之間拿捏得宜。

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以下由邱詮泰醫師分享一位極端的病例，此病友初診斷時糖化血色素高達13%，雖然會不會得糖尿病很大一部分跟體質有關，但他一日三桶雪糕的誇張飲食習慣恐怕才是超高數值的主因，從邱醫師個人的行醫經驗，此病患不可能單純的靠飲食運動控制就達標，當下除了飲食衛生教育外，也開立簡易藥物治療，追蹤半年後，糖化血色素確實成功降到6點多，本來想幫他減藥，病友這時卻坦承，因為吃藥引發不適，其實這6個月來根本沒吃，但是他完全戒掉甜食、幾乎不碰碳水化合物、並且每天慢跑10公里。

這個案例並非鼓吹進行極端的飲食控制或運動，只是再次強調飲食、運動的影響甚至不亞於藥物（長期攝取太過低量的碳水化合物恐對健康有不利影響，合理而有上限的攝取才是良方），經過溝通，此病友同意接受輕量口服藥物、也開始合理的攝取碳水化合物，血糖仍維持得很好。邱詮泰醫師也強調，「只一味的依賴藥物是沒意義的，在毫無節制的飲食下，不論醫師如何增加藥物，結果仍總是令醫病雙方氣餒。」

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血糖控制不穩定大、小血管病變找上門

血糖控制看整體表現，包含空腹血糖、飯後血糖、糖化血色素及血糖波動，如果只是平均數字達標，但血糖忽高忽低，對身體一樣有危害。邱詮泰醫師說明，長期控制不良時，容易造成大血管、小血管病變，前者如冠狀動脈疾病、中風，後者影響一樣深遠，視網膜可能出血、剝離、導致失明，還會影響腎功能，甚至變差到須要洗腎，神經病變造成四肢末端感覺異常、如果連有傷口都不自知，加上傷口惡化，還可能被迫截肢。

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有研究發現亞洲人若想控制達標，飯後血糖特別重要。這是由於亞洲人體內胰島細胞總量及分泌功能皆少於西方人，加上主食多以澱粉類為主，飯後血糖容易升高，胰島素卻供給不夠，即使空腹血糖標準的病人，也可能出現飯後血糖偏高，導致平均表現無法達標。邱詮泰醫師表示，建議飯後可以做一些運動，增加胰島素敏感性，讓血液中糖分可以順利進入細胞中。也有一些降糖藥物對飯後血糖較有幫助，例如硫醯基尿素類及非硫醯基尿素類促胰島素分泌劑、餐前胰島素、短效的腸泌素類似物…等等。只要病友想積極調整、改善，都可在回診時詢問醫師，或至醫療中心，護理人員、營養師會針對個人給予更精準、詳細的分析。「只要想改善，都一定會有很好的進步。」

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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