牙齒健康｜5大不良習慣恐讓牙齒變歪！不要用嘴巴呼吸、習慣托腮

當有一口好牙時，露出笑容也不自覺讓人覺得心情好，但事實上漂亮整齊的牙齒有可能隨著時間改變。



其實牙齒終其一生都會逐漸移動，在一般正常的情況下，牙齒是緩慢的在移動，但如果有外在因素，就會加速它的移動。

五個不良習慣恐讓牙齒變歪（按圖）

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一、牙周健康控制不良

直接動搖骨本，就像房子的地基被泥石流沖垮，發生「走山現象」，所以一定要定期檢查牙齒。

二、習慣用嘴巴呼吸

如果將嘴巴打開來呼吸，會發現你的舌頭變成放在下顎，而這個動作長期下來，會讓臉形變長、口腔空間變窄，牙齒就會互相推擠。

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三、習慣托腮

許多人有托腮的習慣，工作、看電視不由自主就把手放到臉上撐著，其實這時候是由牙齒在承受頭部的重量，而頭部重量約為體重1/10，久而久之牙齒就會受不了而歪斜。

四、咬嘴唇

如果你是習慣上面牙齒咬著下嘴唇，會容易造成上顎前牙往前突出（嚴重會變成暴牙（又稱齙牙））；若是下面牙齒咬著上唇，就會造成下顎前牙向外傾斜。

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五、咬硬物

有些人思考時習慣咬筆，或是天氣熱喜歡咬冰塊，但這些行為久了會磨損牙齒前端，容易造成前牙崩裂、開咬的情況。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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