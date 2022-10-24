確診新冠空腹餐後血糖指數+總膽固醇指數飆升!營養師分享治療秘訣

新冠肺炎疫情肆虐將近三年，雖然重症及死亡個案寥寥無幾，但外國不少醫學家及科學家對於新冠的長期影響仍相當重視，特別是其症狀多變的後遺症。其中長新冠症狀除疲倦、腦霧外，還會導致 BMI增加、空腹及餐後血糖指數、總膽固醇指數（包括好壊膽固醇及三酸甘油脂）上升。

不少研究指出，「糖尿病」可能也得列入長期新冠症候群（Long Covid）之一。（圖片來源：The Lancet Diabetes & Endocrinology - 《刺針》國際醫學期刊）

研究指新冠 或致膽固醇及血糖升

近年有研究指出，「糖尿病」或會被列為長新冠的症候群之一，如國際知名期刊《刺針》年初曾針對18萬名實驗患者分成三個組別進行追蹤，研究發現新冠康復者罹患糖尿病，或空腹／餐後血糖指數升高的機會，及使用血糖藥物風險明顯增加。曾經染疫者對比起沒有染疫者，患上二型糖尿病的風險增加40%；美國又有研究發現新冠康復者體內的「脂聯素」顯著降低，而脂聯素主要控制胰島素的敏感度，胰島素敏感度降低的話，變相控制血糖的能力也會減弱；美國國家衛生院的研究又表示，血脂異常者在感染新冠後，情況會變得更差，更有18%的康復者出現血脂異常，引致體內的發炎指數增加，影響好膽固醇的正常運作。對此，有不少醫學界人士指本身空腹／餐後血糖指數較高的糖友，或膽固醇指數總是踩界／過界的患者，感染新冠後引致胰島素分泌不足及高膽固醇指數也很普遍。

總括來說，不論三高或非三高的新冠康復者，都應該謹慎留意自己的空腹／餐後血糖、總膽固醇指數，及留意兩者之間是否會出現負面的交叉影響。德善健康管理的註冊營養師鄧啟科（Kaufhold）受訪時表示，看似毫不相關的空腹／餐後血糖與膽固醇指數，其實總是互相影響。台灣有研究顯示，超過6成糖尿病患者同時患有高膽固醇，因此糖友不單要著重控制空腹及餐後血糖指數，亦應該留意總膽固醇指數。

監察空腹及餐後血糖指數很重要！「篤手指」讀數有幾準確？

對於新冠康復者，及曾確診新冠的三高患者而言，居家的血糖監控非常重要。但市售的血糖機琳瑯滿目，到底血糖機檢測的準確性是否會有誤差？Kaufhold指出，根據美國FDA標準，正常家用血糖機的合理誤差值可容納在±15%，血糖稍為偏高，或處於治療期的人士應每天量度空腹和餐後血糖指數，待病情穩定或指數回落至接近正常水平時，才能減少測量次數至兩天一次，甚至是每星期一至兩次皆可。如想空腹和餐後血糖指數的數值更準確，也可以透過抽血檢驗「糖化血色素（HbA1C）」（又稱「糖化血紅素」），藉以反映過去三個月的血糖平均值。

血糖與膽固醇，關係其實密不可分，糖友平時不單要以篤手指形式監測空腹及餐後血糖指數，也應該留意總膽固醇指數。（圖片：health.udn）

糖尿病分為一型及二型，後者與不良飲食及生活習慣，而產生的胰島素阻抗有關。如果不把血糖水平控制好，長遠來說膽固醇指數過高的情況會比一型糖尿病患者的風險更高；另一方面，糖友監測總膽固醇指數時，應特別注意低密度脂蛋白（LDL，即「壞膽固醇」），Kaufhold補充，「一般人士以不高於3.4mmol/L為正常，而糖尿病患者則最好不超過2.6mmol/L，才可有效降低罹患心血管疾病的風險，我有不少糖尿病患者，因同時有膽固醇過高的問題，過往長期依賴西藥控制，要靠服用他汀類（Statins）藥物來降低膽固醇，可是長年服用太多西藥，一來易有抗藥性，二來對身體也有些副作用。」

營養師詳解：降膽固醇藥物「他汀類」有副作用？

醫生經常處方他汀類藥物，以助病人降低壞膽固醇、三酸甘油脂。不過，美國曾有研究發現，他汀類藥物或會導致血糖升高及誘發二型糖尿病。Kaufhold則表示，「首先，他汀類的確是一項實證有效的降膽固醇藥物，至於是否會令空腹或餐後血糖指數升高，就要視乎個人情況而定。韓國有研究結果反映，藥物對心血管系統有毋庸置疑的保護作用，而對血糖水平的升幅亦不多，只有增加0.1mmol/L的空腹血糖，對餐後血糖指數的影響亦較低。」

他汀類藥物可預防心血管疾病，且對血糖上升的副作用甚微，因此美國FDA和美國心臟協會始終建議糖尿病患者服用來控制總膽固醇指數。（圖片：Shutterstock）

雖然服用他汀類藥物並不會直接令空腹或餐後血糖指數飆升，但始終仍有一定的副作用，如初期會有輕微肌肉發炎，而且長期依賴西藥只會令人體產生抗藥性，服用的劑量只會愈來愈多，Kaufhold稱「不論是政府醫院或私家醫院，每個患者處方的西藥劑量也有maximum（上限），當你服用的份量到達頂點，就不能再加藥。但可能你的人生仍有三十多年，身體就一直暗藏一顆計時炸彈，自己不知何時會病發，對患者的人生來說是一個折磨。與其要患者成世人靠西藥過活，不如幫他們做好飲食及健康上的管理，慢慢助他們減少對西藥的依賴，重回正常的生活。」

優質蛋白質控制空腹及餐後血糖指數 結合中醫治療助患者藥量減半

問及新冠康復者該如何避免令空腹及餐後血糖、總膽固醇指數升高，Kaufhold表示攝取足夠的纖維及蛋白質，是個有效控制血糖及膽固醇的方案。「優質的蛋白質能有助改善總膽固醇指數，如含豐富Omega3的魚類是其中一項優質蛋白質來源。我也經常建議有膽固醇問題的患者，攝取植物性蛋白質，豆腐當中所含的大豆異黃酮對總膽固醇指數有幫助，能降低壞膽固醇及提升好膽固醇。」

德善健康管理的註冊營養師Kaufhold表示攝取足夠的優質蛋白質有助改善總膽固醇指數。

但坊間亦有說法指，蛋白質容易增加膽固醇，到底患者又應如何抉擇？Kaufhold就強調，「重點在於選擇甚麼類型的蛋白質；若果內含的飽和脂肪及反式脂肪量偏高，如動物的脂肪及腹脇部的肉、午餐肉、炸雞、漢堡扒才會對總膽固醇指數有負面影響。」

Kaufhold指飲食中有適量的蛋白質，也可以延緩血糖的快速上升，穩定血糖的變化，所以不論是想避免令空腹及餐後血糖指數升高、想及早預防糖尿病的新冠康復者，或一般的糖尿病人，都應該多攝取雞蛋、牛奶、杏仁、雞胸肉、藜麥，補充更多的優質蛋白質，如藜麥的蛋白質含量高達16-22%，更含多種胺基酸，對胰臟中胰島素合成有幫助。

「有位患者，患有多年糖尿病及膽固醇偏高，他因工作關係，飲食不健康，而且又不好白米飯，於是我建議他多吃藜麥飯或糙米飯，以及有助身體製造血清素的B雜，並配合中醫實行二師會診，經過半年治療期，餐後血糖指數和總膽固醇指數也有明顯改善，而且服用的降糖藥由25mg減至10mg，降膽固醇藥也由20mg減至10mg。」

Kaufhold指肌肉需要吸收糖分來製造能量，因此，多運動能穩定餐後血糖指數。

最後，Kaufhold不忘提醒一眾新冠康復者，很多人在感染新冠肺炎期間及康復初期都出現血糖上升的情況，除了要從飲食上著手，也可以透過運動來減重和增加肌肉量，因為肌肉需要吸收糖分來製造能量，能穩定餐後血糖指數，改善胰島素阻抗及降低壞膽固醇及三酸甘油脂等總膽固醇指數。

了解更多：https://bit.ly/3E940ca

鄧啟科Kaufhold 註冊營養師 (USA)

美國迪由維爾學院營養治療學碩士

美國迪由維爾學院營養治療學學士