減肥｜減肚腩點做好？消滅腹部脂肪最佳飲食技巧　多做一訓練動作

雖然我們每個人都有想要改進的身體部位，但對於腹部脂肪的減少仍然是大多數人最期待的目標，事實上，要想減去腹部堆積已久的脂肪並不是一件容易的事情，甚至是全身上下最難減少的地方。腹部脂肪的堆積不僅會影響著你穿衣的選擇性，而且還會增加罹患2型糖尿病、心臟病和某些類型癌症的風險。



如果你現在也正在尋求擺脫腹部脂肪的方案，在這之前你必須要先了解，減脂這件事沒有快速更沒有局部，但你可以透過正確的飲食方式來減去身上頑固的脂肪。這也就意味著，即使你每天努力拼命的做了500個仰臥起坐或核心訓練動作，不好好的管理吃進嘴裡的東西，再怎麼運動都無法看出成效。因此，接下來將告訴你針對減去腹部脂肪的最佳飲食技巧與運動訓練。

減腹部脂肪最佳飲食技巧與訓練動作（按圖👇👇👇）

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攝取高蛋白食物

蛋白質是消除腹部頑固脂肪最好的朋友，因此，如果你正想要透過飲食瘦身或減脂，就可以將蛋白質的攝取量增加，它將有助於提高身體的新陳代謝，並大量的減少肌餓感。在飲食中常見的蛋白質食物，例如全蛋、魚、豆類和海鮮等，理想的減脂飲食計劃包含30%的蛋白質。

消除脂肪的運動

選擇正確的運動項目對於減去脂肪至關重要，唯有降低體脂率才能有機會讓腹部變的平坦。一般來說我們都會採用有氧運動來進行減脂訓練，典型的有氧運動會使得呼吸及心律加快，也因此對於我們的心肺功能提升有所幫助。消除腹部脂肪最有效的運動，主要是以慢跑、游泳、騎單車和跑步為主。

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增加可溶性纖維

減脂飲食中除了增加蛋白質之外，攝取大量的可溶性纖維也很重要，其中一些包括全穀物、糙米、番薯、燕麥和豆類等，多吃可溶性纖維還可以幫助你減掉腹部脂肪，並防止腹部的脂肪增加堆積。

加入側平板撐體

腹部核心肌群除了正面的腹直肌外，還有身體側邊的腹內外斜肌，而側棒式正好就是能加強訓練側邊腹內外斜肌的動作，當然，對於身體側向的穩定度與肌肉刺激度都會有所加強。

準備動作：

1. 採取側臥姿，單手肘撐地於肩膀下方，雙腳併攏與地面接觸。

2. 用側邊腹部力量將身體撐離地面，挺胸收腹保持側邊身體成一直線。

3. 另一手可以選擇撐在腰上或是往上伸展，維持30秒再換邊。



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