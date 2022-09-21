護肝｜食三文魚飲綠茶減肝臟脂肪堆積 營養師推介5食材別碰2飲食
撰文：中天快點TV
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現代人熬夜工作、趕報告，常常有爆肝的風險，俗話說肝好人生是彩色的。
台灣好食課營養師施沐恩推薦5大食材有助於保護肝臟，並建議盡量避免酒精、果糖飲料、甜點，避免造成脂肪肝與發炎問題。
5大護肝食材（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）
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台灣好食課營養師施沐恩指出，飲食上也有5個能幫助我們護肝的好食材：
1. 綠茶
兒茶素能幫助改善肝功能，有助於提升肝臟酵素的活性，也能減少肝臟中脂肪堆積情形，研究發現喝綠茶與肝臟疾病風險呈負相關。
2. 三文魚
ω-3脂肪酸有助降低肝臟中的脂肪堆積，於飲食上可提高n-3/n-6脂肪酸的比值，並少吃油炸物。
3. 十字花科
可增加人類肝細胞解毒酵素活性。
脂肪肝可以被逆轉？（按圖了解 👇👇👇）
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4. 莓果類
多酚類具抗發炎作用，可防止肝細胞損傷，保持肝臟健康。
5. 水
補充水分可促進身體新陳代謝，不只可減少肝臟負擔，也可保護腎臟喔。
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台灣營養師施沐恩提醒，有2大食材不建議攝取：
酒精：飲酒增加脂肪肝風險，建議適量飲酒
果糖飲料／甜點：過多糖會加重發炎反應，而果糖會增加肝臟脂肪合成，造成脂肪肝問題。
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