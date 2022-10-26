護肝｜過度節食減肥者更易罹患脂肪肝？一文認清6類高危族群

你是否也常常三餐外食？大多數香港人、台灣人在飲食部分缺乏均衡營養，喜愛攝取高醣（糖）、高油的食物，而除了這些還有許多生活習慣也大大影響了身體的健康。



以下為罹患脂肪肝的高危險族群，讓我們一起預防勝於治療吧！

六類人可能會罹患脂肪肝（按圖👇👇👇）

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1. BMI值超過25以上的肥胖者

肥胖是造成肝臟內脂肪囤積過多的原因，而脂肪肝與肥胖、胰島素抗性、高血壓與血脂異常息息相關，尤其是超標的身體質量指數（BMI）和內臟脂肪。

2. 吃過量甜食及高脂食物

高脂或高糖飲食可能會導致營養過剩，而長期吃素卻沒有均衡攝取的人會營養不足，其蛋白質攝取量不夠也會導致脂質代謝異常，促使脂肪肝或其他疾病的發生。

脂肪肝5大養生指南、2種脂肪肝食療法（按圖👇👇👇）

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3. 酗酒者

酒精是肝臟的「第一殺手」，會在肝臟進行分解代謝，進而對肝細胞造成傷害，導致脂肪酸在分解和代謝上出現問題，促使脂肪肝的發生。對年長者來說，臨床上也觀察到肥胖合併飲酒會對肝臟產生更多的損傷，若本身為脂肪肝患者，則會加速病情惡化，拉近與肝癌之間的距離。

4. 服藥過量者

進入體內的藥物，大多數都會通過肝臟來代謝，因此肝臟必須扮演代謝及排毒的重要角色。一般人會覺得中藥較溫和無副作用，事實上這是錯誤的觀念，因為西藥從製造到上市，通常會經過層層的把關及試驗，在醫師及藥師（港稱藥劑師）的指示用藥下，安全上較無疑慮，相較於有些來路不明的中藥草藥，其實風險更大。無論如何，遵照醫囑服藥，是對自己身體最好的保障。

4招擊退內臟脂肪（按圖👇👇👇）

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5. 丙型肝炎或糖尿病患者

絕大部分第二型糖尿病患者都是肥胖造成，肥胖會導致病患的脂肪代謝出現問題，也就產生所謂的脂肪肝；而乙、丙型肝炎是現代台灣人經常出現的健康問題，於體內的病毒會對肝細胞造成傷害，釀成慢性肝炎，使肝臟的代謝功能下降，分解代謝脂肪出現障礙，讓脂肪在肝細胞中堆積形成脂肪肝。

6. 過度節食的減肥者

過度節食會使身體營養不良，減重則會降低良好的新陳代謝，使脂肪的溶解帶進肝臟更多游離脂肪酸，對脂肪肝造成更嚴重的影響。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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