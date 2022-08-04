護肝｜A-Lin自揭患脂肪肝　營養師推3大營養吃彩色蔬菜修復肝臟

台灣天后A-Lin日前一連兩天在台灣小巨蛋舉辦演唱會，慶功宴上A-Lin透露以前生活太安逸，吃得也太精緻，結果健康檢查發現有脂肪肝，因此醫師的建議下進行戒酒，她表示朝向40歲還是要多保養，戒酒多運動，也不要吃太高級。



但其實A-Lin的身材一直處在忽胖忽瘦中，連她自己都坦言「有點悲傷」！A-Lin曾說最喜歡的食物是珍珠奶茶、鹹酥雞、臭豆腐，懷孕時曾胖到81公斤，還被網友問「A-Lin腫了麼」；後來她下定決心減肥，秉持「7分靠飲食、3分靠運動」等方式瘦到49公斤；但哀傷的是A-Lin沒多久又復胖了。

脂肪肝可以被逆轉？（按圖了解 👇👇👇）

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復胖後的A-Lin體重達65公斤，直到有一天她半夜心臟不舒服、喘不過氣，且經期不順，體脂升到驚人的39，種種不適終於讓她又開始減肥，幸好3個月瘦了10公斤，但現在體重就還是飄忽不定。台灣營養師王證瑋表示，像A-Lin這樣體重反反覆覆要小心溜溜球效應，未來體重管理會有困難，而且對身體健康也有影響。

脂肪肝透過飲食調整，還是有辦法逆轉！

王證瑋指出，脂肪肝分為酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪肝。非酒精脂肪肝大部分是果糖攝取過多造成，由於果糖會在身體中被代謝成三酸甘油酯，當三酸甘油酯累積在肝臟，久而久之會形成脂肪肝。而酒精性脂肪肝顧名思義就是酒精引起，當飲酒過量導致肝細胞損傷，肝臟無法正常代謝脂肪，影響三酸甘油酯堆積，變成肝臟脂肪肝。

但無論是酒精性脂肪肝或非酒精脂肪肝，這些內臟脂肪90%與飲食有關！王證瑋建議，民眾可透過飲食調整，降低影響來源，還是有可能代謝脂肪，逆轉脂肪肝。他說明，若是酒精性脂肪肝就要避免喝酒，以免惡化；而非酒精性脂肪肝主要與果糖、精緻糖有關，則要以少喝台式手搖飲、果汁及甜點等，減少來源攝取，避免情況更嚴重。

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3大營養修復肝臟

除此之外，也要做好飲食控制，如將澱粉攝取量減少，當澱粉減少，身體熱量代謝不足，就會以脂肪替代燃燒，而有機會燃燒肝臟脂肪，減少脂肪量。王證瑋補充，民眾也可以增加彩色蔬菜攝取，富含硫化合物的蔥薑蒜、西蘭花可以幫助肝臟代謝，彩色蔬果的植化素可以修復肝臟代謝，日常飲食使用橄欖油、牛油果油等好油降低肝臟發炎，並且補充足夠的蛋白質，減少脂肪囤積在肝臟。

王證瑋強調，由於脂肪肝沒有症狀，民眾千萬別以為沒有關係便掉以輕心！尤其重度脂肪肝有可能造成肝纖維化，再下一步就是肝硬化，最後就有可能變成肝癌，因此務必多加注意肝臟健康；即使是中度或重度脂肪肝，只要花心思調整，還是有可能逆轉脂肪肝。

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