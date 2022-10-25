失智症｜每日喝這麼多啤酒降60歲後失智風險？喝酒易臉紅不要亂試

許多人都急著下班趕快來「一手」冰啤酒，尤其最近還看到外國有研究報告說，每天喝啤酒的人，失智風險比滴酒不沾的人還低。不過醫師提醒，這個研究是以「60歲以上的健康人」做研究，但其實臨床上每天喝那麼多酒的人，通常在4、50歲就有腦病變還有心血管問題，尤其喝酒容易臉紅的人不要亂喝！



澳洲研究指出，每天喝1.4公升啤酒比滴酒不沾更有效防失智

台灣台安醫院身心科暨精神科醫師陳長聖說，日前他看到某媒體的外電報導，提到外媒報導由澳洲新南威爾士大學發表在《酒癮》醫學期刊中的論文，指出每天喝1.42公升啤酒的人比起滴酒不沾的人，發生失智風險明顯降低，讓他覺得非常驚訝，很擔心愛喝酒的人原本喝酒還會有一點心虛，如果喝啤酒可以防失智，就更有理由暢飲啤酒，恐怕讓更多人受害。

10項失智症前期徵兆（點擊下圖看清👇👇👇）

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陳長聖解釋這篇研究論文，是以過去15項共涉及24,478位60歲以上年長者的數據所進行的分析，這些研究比較滴酒不沾、輕度、中度和重度飲酒的人，發生失智症的風險。所有受檢者中有2,124人被診斷出失智症。

研究人員分析，比起重度飲酒者，滴酒不沾的人可降低22％的失智風險，但是每天喝5個單位（約1.42公升）啤酒的輕度飲酒者，失智風險可降低38％。才下了每天喝啤酒可防失智的結論。

每天喝5單位啤酒已超過「過量」標準

不過目前醫界對於「酒癮」的標準，指的是女生每天3個單位、男生4個單位，女性每周飲酒7次、男14次即屬酒精過量。1個單位的酒精約10到12公克純酒精，相當於1罐350毫升的啤酒，或1/4瓶保力達B、130毫升紅酒、40毫升威士忌、30毫升高梁酒。也就是女生每天喝超過3罐啤酒、男性超過4瓶啤酒，就算過量。

▼你一喝酒就臉紅嗎？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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臨床發現：每天喝酒者通常4、50歲就有腦病變、心血管疾病

陳長聖說，臨床上發現，每天喝酒的人通常到4、50歲的時候就出現腦病變、心血管問題，還來不及等到60歲來被研究收為研究對象。像現在電視廣告中，許多20多歲年輕人就開始每天都喝酒，愈年輕接觸酒精，又過量飲酒，恐怕神經系統、腦心血管都會受破壞。

特別是台灣人普遍缺乏「乙醛去氫酶（ALDH2）」，乙醛去氫酶可以將酒精代謝為無毒的乙酸，陳長聖說，外國人一直認為少量飲酒有益健康，是因為西方人多帶有乙醛去氫酶，可以將酒精代謝為有益的成分。

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台灣人近半數無法代謝酒精，食道癌風險增14倍

據台灣奇美醫院的研究發現，約有半數台灣人的乙醛去氫酶基因缺陷，無法代謝酒中的乙醛。乙醛對人體會產生毒性，有研究指出，容易臉紅者罹患食道癌較不易臉紅者高14倍，另外還易引起喉癌、肝癌、大腸癌等。所以陳長聖提醒大家，千萬不要誤信外國的研究建議，每天過量飲酒恐怕在40、50歲就出現腦病變，比老年失智更可怕。

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