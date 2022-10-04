護膚｜髮線附近下巴臉頰易生痘痘？醫生揭這些習慣礙清潔阻塞毛孔

中醫會從痘痘位置推測出臟器問題，那麼西醫如何從痘痘位置看健康？皮膚科醫師從臉部常見區塊如髮際線、下巴、T字部位、臉頰等，告訴你痘痘成因，其實這些大多與生活習慣有關係。



台灣衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁表示，從皮膚科的臨床經驗來說，臉部的痘痘，主要可以分成4個區域，成因與如何維護如下：

臉部痘痘成因與如何維護（按圖看清👇👇👇）

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1. 髮際線附近的痘痘：髮品阻塞毛孔、頭髮阻礙清潔

髮際線附近連同耳朵周圍，這個地方容易產生痘痘，主要是護髮油、護髮素（潤髮乳）等接觸到皮膚，容易阻塞毛孔，且此區域常會被頭髮遮蓋，造成汗水、油脂容易堆積。

另外，頭髮的阻擋，造成卸妝或清潔時，不容易將殘留的化妝品、防曬乳、洗頭水洗卸乾淨，也會使痘痘容易生長。因此要消除這個地方的痘痘，需加強清潔，以及減少使用油性產品（護髮油）是最重要的關鍵。

2. 臉部T字部位：瀏海讓你長痘痘

人臉T字部位皮脂腺分布比較多，主要包含額頭、眉間、鼻子，由於這個部位的皮膚本身分泌的皮脂就比較多，如果控油和清潔沒做好，就容易產生痘痘。另外，許多人喜歡留瀏海，長期會將額頭給悶住，汗水和油脂容易堆積，也是造成額頭長滿青春痘和粉刺的常見原因，通常遇到這類患者，陳昱璁都建議把瀏海剪掉。

3. 雙側臉頰：常打電話、喜歡側睡、長期戴口罩

此區是人臉相對面積最大、最容易跟外界接觸的區域，特別是常打電話的人（手機頻繁貼臉悶住肌膚），或是睡覺喜歡側睡的人（且枕頭套很少換洗），雙側臉頰就相對容易有過多油脂堆積，或是有較多的機會與髒污接觸，痘痘也就相伴而生。對於這個地方的痘痘，陳昱璁建議，平常可以改用無線藍牙耳機或定期更換枕頭套，來達到預防目的。而疫情時代長期戴口罩引起的口罩痘，也是屬於此類。

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4. 下巴及下巴線：可能與雄性激素有關

陳昱璁說，儘管目前醫學還沒有得到完全的證實，下巴附近的痘痘被認為跟雄性激素有關係，有零星論文研究指出，當雄性激素比例愈高，下巴附近就愈容易長痘痘；也有部分研究論文指出，4成以上的女性，當月經來的前後，下巴的痘痘也會變得比較多。

注意！控油不是把全部油脂清除

陳昱璁也提醒，過油的皮膚，透過清潔方式控油，是可以減少痘痘發生機率，但要注意，控油不等於把全部的油脂清除，而是「適當的清除過多油脂」。過度清除油脂，皮膚會陷入敏感肌狀態，容易乾癢、發紅，反而痘痘會惡化。

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