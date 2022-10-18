銀髮飲食｜清淡不代表健康！鹽分不足可致妄想生幻覺4招食得健康

隨着年紀越大，就越有養身的概念，若家裏是有長輩的就會選擇較清淡的飲食，但是這樣一定就是對身體好嗎？不過「簡單吃、清淡就好」的觀念真的是對的嗎？



吃得健康，也不代表只可吃得淡而無味！（按圖了解）

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來自台灣的營養師彭逸珊在Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」分享，銀髮族飲食的四大原則，另外，台灣國健署表示，飲食過於清淡，可能會導致鹽的攝取不足，引發低血鈉，產生「譫妄」的症狀（編按：即意識錯亂、出現妄想和幻覺），但與失智症的病因不同。如銀髮吃太多鹽反而會導致血壓升高，增加腦中風的機率，而腦中風正是造成失智症的原因之一。

少量多餐

能吃盡量吃，以少量多餐的方式提供餐點，在餐間補充水果、乳酪或牛奶，以免整日熱量不足。

軟嫩方便易入口

牙口不好的長輩，可以準備較軟的食物，例如茄子、南瓜、苦瓜、嫩葉菜、粥、蒸蛋等等，或是使用燉煮的方式更容易入口。

三餐補充蛋白質原型食物

均衡六大類食物皆要攝取，尤其是蛋白質容易流失，三餐都要注意優質蛋白質補充，種類部分以原型食物最佳。

少油少鈉減少負擔

避免使用高油、高鈉的調味品，尤其有慢性病的狀況下，更應該以天然辛香料取代，不僅增添食物風味，視覺上也可以更繽紛鮮豔。

彭逸珊提醒，若體重偏輕、胃口不好的長輩，除了原型食物之外可以考慮加入營養品一起補充，不論是罐裝的或粉劑都好，長輩願意吃最重要。

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