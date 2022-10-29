皮膚痕｜皮膚不明痕癢潛藏5類疾病！養成這4個習慣改善皮膚搔癢

皮膚搔癢症沒什麼大不了，但有些人已經因此嚴重影響到生活與睡眠品質，相當困擾，甚者更不知其原因。皮膚癢一定是皮膚所造成的問題嗎？是皮膚疾病嗎？讓《Hello醫師》帶您探悉皮膚不明發癢的原因，有哪些疾病也會造成皮膚癢。

文：文子齊 資料查核：Hello醫師



皮膚癢的原因及徵狀

皮膚沒有「癢覺」的接收器，感到癢是位於表皮基底細胞的游離神經末梢受到刺激，傳到大腦皮質產生癢的感覺；癢覺和痛覺的處理途徑相同，有些人搔癢時可能還會伴隨著些微刺痛。

皮膚癢時，可能會出現紅腫、紅疹、水泡、皮膚乾癢龜裂或掉白色乾屑等徵狀。抓得愈劇烈，癢感會愈來愈強烈；這些症狀若持續超過6星期，即可能為「慢性皮膚搔癢症」。

皮膚不明發癢原因（按圖了解👇👇👇）

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皮膚癢不只是因為皮膚出問題

皮膚會不明發癢可能是單純碰到過敏原，也有可能是其他疾病。如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、蕁麻疹等都會讓皮膚發癢、紅腫；皮膚太乾燥也會發癢，有些疾病也會造成皮膚搔癢：

1. 皮膚疾病：



如皮膚炎，或濕疹、牛皮癬、汗皰疹，都會讓皮膚癢。

2. 內科疾病：



肝炎、膽汁淤積、尿毒症、洗腎患者、慢性腎衰竭、貧血、糖尿病、淋巴瘤、骨髓瘤、甲狀腺亢進或甲狀腺低下等疾病也可能造成皮膚癢；這類疾病較為嚴重，建議求助家庭醫學科或一般內科。

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3. 神經系統疾病：



帶狀皰疹（俗稱生蛇）、多發性硬化症都會讓皮膚感到搔癢；可至皮膚科或神經內科請醫師協助。

4. 精神疾病：



精神疾病也有皮膚癢的問題，如焦慮症或抑鬱症。

5. 過敏：



接觸到特定成分的化妝品、藥物、清潔用品或被蚊蟲叮咬，會讓皮膚過敏產生癢感。

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如何改善皮膚搔癢？

改善皮膚搔癢可分成日常生活與藥物治療：

日常生活：

1. 生活環境保持通風涼爽

2. 避免過度清潔或使用過熱的水洗澡

3. 衣物材質要通風、排汗

4. 皮膚要做好保濕



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藥物治療：

局部搔癢時可用皮質類固醇，不同部位採用不同強度的類固醇來塗抹。情況有改善就要減少使用頻率，避免出現抗藥性或是副作用。採用口服的抗組織胺、口服類固醇、抗抑鬱劑也是常見的診療，不過口服類固醇容易出現全身性的副作用，要謹慎使用。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：不明原因的皮膚癢該怎麼辦？5大潛在疾病可能發生】