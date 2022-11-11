生果｜睡前不能食水果？減肥者應該幾時食？6種人最佳吃水果時間

水果何時吃最好？減肥、糖尿病患、胃酸倒流，能不能吃水果呢？台灣營養師程涵宇提供「最佳吃水果時間」，照著建議吃水果最健康。



吃水果3大好處

程涵宇指出，吃水果好處多，但有些人認為水果太甜，可能對健康不好；其實根據研究發現，水果中的果糖含量很安全，真正要注意的是添加糖，也就是指蔗糖、果糖。

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1. 預防三高疾病

水果含有豐富且對身體重要的營養物質，包括：膳食纖維、維他命、礦物質及各種抗氧化劑及植化素，可以預防三高疾病，以及心臟病、中風、第2型糖尿病的風險。

2. 增加飽足感

水果含有膳食纖維，需要時間咀嚼及消化，可以增加飽足感。

3. 有助於減肥

水果為低熱量天然食物，用來取代熱量高的高油高糖食物，有助於減肥。

6種人最佳吃水果時間（按圖看清👇👇👇）

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水果什麼時候吃最好呢？程涵宇認為，不同族群的人各有建議的吃水果時間：

1. 一般人



任何時間吃水果都可以，健康人的腸胃道不論是空腹、吃飽飯後，時時刻刻都準備好可以消化水果，以一個拳頭為限。

2. 減肥中



正在減肥的人，適合飯前吃水果，可以增加飽足感，建議選擇高纖水果，如熱情果、番石榴。

3. 吃大餐後



吃完大餐，最適合吃幫助消化的水果來促進代謝，像是奇異果、鳳梨。

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4. 運動的人



運動的人要把握運動後1小時內吃些酸味的水果，更能幫助肝醣再生、修復肌肉，如番茄、橙。

5. 糖尿病的人



糖尿病人適合選擇低GI的水果，如蘋果、番石榴，最好可以跟蔬菜及蛋白質的食物一起吃，讓血糖波動更小，盡量避免空腹吃。

6. 胃酸倒流的人



胃酸倒流的人，應避免高酸度水果，如柚子、西柚等柑橘類，以免加重胃酸倒流症狀，尤其睡前3小時避免吃水果。

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