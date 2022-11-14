妊娠糖尿病｜危害母嬰健康致畸胎、流產？嚴密監察血糖預防併發症

懷孕令女性身體出現各種變化，很多準媽媽都會特別關注血壓、血糖等指數，擔心會患上高風險的妊娠疾病，對胎兒發育有不良影響。最新的數據顯示，本港每四至五名孕婦中，便有一人患有妊娠糖尿病，情況相當普遍。一旦被診斷出妊娠糖尿病，孕婦不必感到過份驚慌；只要定期監測血糖水平以調整飲食，配合適量運動，就可有效控制病情。而到底妊娠糖尿病對母嬰健康有何危害？準媽媽們又應如何預防孕期高血糖？

如確診患上妊娠糖尿病而缺乏適當控制，不單會使病情惡化，更可能對寶寶造成負面影響，甚至導致胎死腹中。（圖片：Shutterstock）

妊娠糖尿病症狀不明顯 6大特徵屬高危族群！

妊娠糖尿病（Gestational Diabetes Mellitus，簡稱GDM）一般在懷孕期第4至9個月間發生。如果孕婦經常進食油膩、高熱量的食物，會導致體重持續上升，對胰島素的需求亦大增；而同時胎盤會分泌一些荷爾蒙，使胰島素敏感度下降，因此造成血糖長期超標或者不穩定。

妊娠糖尿病初期的症狀通常不太明顯，必須仔細觀察孕婦的飲食和排尿習慣，並時常量度體重才可發現異常。當血糖濃度偏高時，就有機會出現所謂典型的「三多一少」，即多吃、多喝、多尿和體重不升反跌；其他症狀亦包括噁心、易倦、嗜睡、視力不良及身體反覆出現感染等。想分辨自己是否患上妊娠糖尿病的高危一族？各位準媽媽可留意下列六項特徵。

1. 肥胖（BMI超過25）



2. 高齡（35歲或以上）



3. 有第二型糖尿病家族史



4. 曾有妊娠糖尿病史



5. 曾誕下重磅嬰兒（4.5公斤或以上）



6. 患有 多囊卵巢綜合症 或 荷爾蒙相關疾病



妊娠糖尿病是暫時性的，大部分確診婦女的血糖水平會於分娩後回復正常；但若然處理不好，產後10年內罹患第二型糖尿病的機會率將比一般人高出10倍，因此最好要定期檢查血糖，也要注意飲食習慣及體重控制。

曾患妊娠糖尿病、有第二型糖尿病家族史的孕婦屬於高危人士，發病機會較高。（圖片： shutterstock）

妊娠糖尿病危害母嬰健康 畸胎、流產機會大增

患上妊娠糖尿病，對母親與胎兒的健康皆有不良影響，甚至可誘發多種嚴重併發症。當高水平的血糖通過胎盤，會加速胎兒體內的胰島素分泌，或使寶寶發育異常，例如：智力及神經發育不良、器官過大、體重超標（巨嬰）、造成先天性心臟病等。

這些不單會使分娩出現困難，可能需要剖腹生產；同時母親也有機會因出現水腫、胎盤早期剝離、羊水過多症、酮酸中毒、急性腎盂腎炎以及妊娠毒血症（即「子癇前症」），面臨流產、畸胎、胎死腹中及早產的風險。

嬰孩出生時，除了會增加受感染和出現黃疸的機會之外，還可能有呼吸窘迫症及新生兒低血糖等危險，繼而導致難以餵食、情緒燥動、癲癇或致命。有研究更指出，寶寶長大出現糖尿病前期或糖尿病的機會率，是同齡兒童的3倍，超重及肥胖風險亦高出5成。所以，在懷孕期間嚴格控制血糖水平，對母親自身和胎兒日後的健康都極之重要。

患上妊娠糖尿病，對母親與胎兒的健康皆有不良影響，甚至可誘發多種嚴重併發症。（圖片：Shutterstock）

飲食及運動有助穩定血糖 日常監控最重要

一般而言，醫生會在懷孕第24週至28週為孕婦進行妊娠糖尿病檢查；而在首次進行產檢時，孕婦應檢查空腹血糖和糖化血色素，從以診斷是否有潛在的糖尿病風險。雖然妊娠糖尿病乍聽相當可怕，但即使確診，只要適時處理，透過定時血糖監測、改善飲食習慣和適量運動就可控制病情，避免上述的後果及併發症，因此各位準母親無須過份憂慮。

飲食方面，孕婦可注意四大原則。首先要學懂選擇正確的食物，盡量多攝取高纖醣類，例如以全穀類取代白米。其次就是實行「三低一高」飲食，即是「低脂、低鈉、低糖、高纖維」，簡單可嘗試每餐搭配一碗蔬菜進食。第三點就是「少食多餐」且定時定量，避免一次大量進食造成血糖快速上升。此外，建議患有妊娠糖尿病的孕婦必需適量攝取澱粉，否則容易導致血糖過低，影響胎兒發育。

運動方面，建議每天進行半小時的簡單有氧的中等強度運動，例如散步、太極等。不單有助減輕懷孕壓力、放鬆心情；更可促進代謝及維持適當體重，有益於孕媽的身心健康，也利於血糖控制。

而婦產科醫生亦建議，患有妊娠糖尿病的孕婦在第28週到分娩前必須加強監控血糖狀況，空腹血糖應控制在5.3mmol/L以下才算理想，而飯後一小時和兩小時的血糖值則分別為7.8mmol/L及6.7mmol/L以下；以每天測量7次為標準。如果血糖持續穩定，則可減少至每天3至5次。

飲食方面，孕婦應多攝取高纖醣類，例如以全穀類取代白米。（圖片：Shutterstock）

Dexcom G7即時掌握葡萄糖數據 適合孕期長時間使用

在懷孕中後期，由於孕婦須嚴密監測血糖，連續葡萄糖監控系統（CGM）便成了許多孕婦的「日常得力助手」。孕婦只需將感應器安裝在手臂或肚皮下組織，即可實時量度葡萄糖數據，讓孕婦可以隨時掌握自己的血糖值。

連續葡萄糖監控系統採用嶄新的感應式設計，無須刺穿手指皮膚（即俗稱的「篤手指」）去採血驗血糖，大大提升監測血糖的舒適及方便程度；而且，連續葡萄糖監控系統的檢測結果精準度遠比傳統的血糖試紙高，亦無須定時定候自行量度、人手逐次記錄結果，使孕婦能夠更具效率地日常監察自身健康，預防並控制妊娠糖尿病。

美國Dexcom G7是嶄新的連續葡萄糖監測系統，使監察血糖變得更全面而方便。一體式感應器纖薄小巧，更可連續使用10天，方便孕婦在孕期當中長時間使用；加上新設計及簡化的行動應用程式，除了提供精準的實時讀數之外，還具備多項智慧功能，讓孕婦可透過手機即時快速瀏覽葡萄糖數據，即時調整飲食習慣，日常更加安心。

Dexcom G7的一體式感應器纖薄小巧，可連續使用10天，方便孕婦長時間使用。（圖片：Dexcom）

胎兒健康發育是每一位準母親最大的心願，妊娠糖尿病不論對媽媽，還是寶寶都有非常嚴重的影響及風險；因此孕婦必須在懷孕期間持續監控血糖的變化，妥善控制好病情，以減輕妊娠糖尿病對母嬰的危害和折磨。

【世界糖尿病日】限時快閃優惠 把握入手時機！

無論糖尿病患者，還是孕婦，日常嚴密監測血糖尤其重要；使用連續葡萄糖監控系統（CGM）可令測量及記錄過程變得更方便。為響應「世界糖尿病日」關注預防糖尿病，Dexcom現正推行限時快閃優惠。由即日開始至11月18日，Dexcom G7 單次或套裝產品全部9折，有興趣人士可進入下列連結購買。



➤https://bit.ly/eshop_dexcom

想了解Dexcom G7是否適合閣下？請前往以下連結：

➤https://bit.ly/Dexcom_GDM

留意更多Dexcom G7活動和優惠？前往糖尿共行Facebook：

➤https://www.facebook.com/celkidiabetes/