尿失禁｜漏尿無法控制原因多　盤點6類型尿失禁高齡肥胖屬高危

尿失禁是指尿液不自主的從膀胱漏出。失禁狀況從輕微的漏尿，到嚴重的無法控制，甚至尿濕褲子，造成社交及衛生困擾。正常的禁尿機轉需維持尿道內壓力大於膀胱內壓力，如此膀胱內的尿液才不會漏出來。



尿失禁危險因子有哪些？

容易導致漏尿的危險因子，包括高齡、更年期後、吸煙、肥胖、多胎自然產的女性，以及會長期勞動腹部、常提重物、有糖尿病、慢性咳嗽者，或是曾經接受過婦科手術、男性前列腺肥大等，也會提高罹患尿失禁的風險。

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此外，平時經常憋尿、習慣性便秘，也會造成骨盆肌肉無法放鬆、尿道緊縮，影響排尿順暢。有些民眾隨意聽信不正確資訊，誤以為小便過程不停收縮尿道、中斷解尿動作，可以訓練提肛肌，但其實這樣反而會打亂膀胱收縮動作，造成排尿不順、小便解不乾淨。

尿失禁常見3類型（按圖了解👇👇👇）

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尿失禁的種類有哪些？

尿失禁的類型有很多，以應力性尿失禁最常見，佔40％；急迫性及混合性尿失禁其次，佔25％；其他類型則佔10％。大致分類如下：

1. 應力性尿失禁



由於骨盆底肌肉鬆弛、收縮無力或尿道括約肌功能受損，在咳嗽、打噴嚏、大笑、跑步或提重物等增加腹壓的動作時，導致漏尿。

應力性尿失禁是婦女尿失禁中最常見的類型，多發生在停經後或生產後的女性，生產會使局部的韌帶和肌肉受傷，停經後的婦女因荷爾蒙缺乏，容易使骨盆肌肉韌帶喪失原本的強度和韌性。此外，應力性尿失禁與肥胖、慢性咳嗽、便秘、長期粗重工作亦有密切關係。

2. 急迫性尿失禁



由於膀胱病變，過於敏感、過動，會不由自主的收縮，導致無法憋尿而漏尿，常伴隨嚴重的急尿、頻尿及夜尿等症狀。除了健康的人，也常發生在有糖尿病、中風、失智症、柏金遜症或多發性硬化症的患者身上，亦可能是早期膀胱癌的警訊。男性前列腺肥大壓迫到膀胱，也可能導致急迫性尿失禁。

男人天生易滴女人天生易漏？（按圖👇👇👇）

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3. 混合性尿失禁



同時有應力性及急迫性尿失禁。

4. 滿溢性尿失禁



由於膀胱出口長期阻塞或膀胱收縮無力，使尿液持續累積，直到膀胱過度飽脹，尿液不自主溢出。較常發生在年紀大的男性，因膀胱被堵住致使尿液溢出；曾做過子宮頸癌根除性子宮切除手術的女性，或是部分糖尿病患，因神經感受度變差，膀胱很脹卻無感，也會造成漏尿。

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5. 暫時性尿失禁



常見原因是發炎、感染、便秘或藥物副作用，像是部分精神科藥物等，只要治療症狀或停藥後，即可回復正常。

6. 功能性尿失禁



常發生在年紀大的人身上，雖然其泌尿系統功能好，但因關節炎或不良於行，以至於到廁所有困難所造成。

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