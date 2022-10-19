粉紅十月｜十大患乳癌高危族群你命中了嗎？拆解女性頭號殺手真貌

乳癌是香港女性最常見的癌症，根據醫院管理局癌症資料統計中心的調查，乳癌是香港女性最常見的癌症，大約每14位香港女性便有1位確診乳癌。乳癌死亡率是排行於第三位致命的癌症 ，僅次於肺癌和大腸癌。在二零一九年更佔香港女性癌症新症的總數幾乎達三分一，故此這個女性殺手的威力實在不能忽視。那麼乳癌成因是怎樣形成？如何及早發現以減低患上乳癌的機會？



乳癌是香港女性最常見的癌症。

乳癌是怎樣形成？



顧名思義，乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。而男女均有機會患上乳癌，不過患者仍是以女性為主。

導致乳癌的五大高危因素

目前為止，尚未有研究可找到乳癌明確的成因。但罹患乳癌不分男女，所以更要格外留神。根據香港乳癌資料庫的第十份報告，調查超過一萬六千多名乳癌患者，其共同擁有下列五項高風險的致癌因素。

2021年香港乳癌數據。（圖片：hkbcf.org）

● 77.7% 患者：缺乏運動 （每週的運動量少於3小時 ）



● 65.8% 患者：從未餵哺母乳



● 38.6% 患者：中央肥胖或超重 （BMI≧25）



● 37.1% 患者：長期處於高壓情緒



● 26.4% 患者：從未生育或於35歲後才首次生育



雖然家族的基因遺傳也有影響，但研究提出的大部分因素都與不良的生活及飲食習慣有關。因此，預防乳癌可從日常入手！

生活模式方面：

１. 保持運動：每星期最少有4小時的適量運動



２. 控制體重：成年人的體質指數 (BMI) 建議維持於18.5至25以內



３. 紓緩壓力：精神壓力大會增加皮質醇的分泌，繼而削弱人體的免疫力，癌細胞可更易入侵身體。



４. 減少飲酒、吸煙：世界癌症研究基金的研究證實，攝取酒精的確會提高罹患乳癌的風險。因此，建議每日不要喝多於1罐啤酒或150毫升餐酒。



飲食習慣方面：

１. 盡量少吃飽和動物脂肪：如：紅肉及全脂奶類製品等，這類食品或會增加雌激素濃度，提高患癌風險。



２. 進食全穀類食品，如：米、麥片及意粉等，可以減低血液中的雌激素水平，從而降低患乳癌的機會。



３. 每天吃至少5份的蔬果，患乳癌機率能降低11％。



４. 橄欖油和奧米加三（Omega-3）脂肪酸皆可有效減低患乳癌風險。



５. 多進食十字花科蔬菜 （如：西蘭花）及含有茶多酚的食物（如：綠茶）。



６. 減少雌激素濃度高的食物 （如：雪蛤膏、含有雌激素的雞肉）。



乳癌常見的發病症狀

1. 乳房形狀有改變

2. 乳房出現任何硬物

3. 乳房或乳頭皮膚現不正常變化如呈橙皮紋理

4. 乳頭部位出血或流出分泌物、凹陷

5. 腋下部位出現腫脹



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定期檢查令乳癌無所循形 提高康復率

由於年紀非決定患上乳癌的的機率高低，定期進行乳房檢查更可以在未出現任何徵狀之前就發現乳癌的蹤影。乳房超聲波檢查是本港常見的其中一種檢查乳癌的方法，原理是透過發射超聲波來掃瞄乳房及腋下，並利用音波製造出高解像度的圖像，從而辨認出是否為乳癌的惡性腫瘤，或是其他有關乳房的疾病。乳房超聲波檢查準確度可高達95%，過程亦不會有幅射產生。

定期進行乳房檢查更可以在未出現任何徵狀之前就發現乳癌的蹤影。

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預防乳癌的日常小貼士

•定期進行適當的運動

•維持均衡且健康飲食

•維持心情放鬆



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